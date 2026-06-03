Blogger wegen Fahrens mit Kinder-Spielzeugauto auf öffentlicher Straße mit Geldstrafe belegt

·171·Gesellschaft
Blogger wegen Fahrens mit Kinder-Spielzeugauto auf öffentlicher Straße mit Geldstrafe belegt

In Usbekistan ereignete sich ein ungewöhnlicher Verkehrsvorfall. Ein in sozialen Medien verbreitetes Video zeigt einen Blogger, der mit einem kleinen, für Kinder bestimmten Elektroauto auf einer Fahrbahn fuhr.

Dieser Vorfall erregte schnell die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden. Nach einer Untersuchung wurde der Blogger wegen Verstoßes gegen Verkehrsregeln für schuldig befunden und mit einer Geldstrafe belegt.

Das Bemerkenswerteste war, dass das für Kinder bestimmte Spielzeugauto ebenfalls beschlagnahmt und zum Verwahrplatz gebracht wurde. Obwohl diese Situation vielen Nutzern unerwartet und etwas amüsant erschien, erinnerte sie erneut daran, wie wichtig die Einhaltung der Verkehrsregeln ist.

Das Video verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste breite Diskussionen aus. Während einige die Situation humorvoll aufnahmen, betonten andere, dass solche Vorfälle eine ernsthafte Bedrohung für die Verkehrssicherheit darstellen.

Experten warnen davor, dass das Führen jeglicher Fahrzeuge, selbst von Spielzeugen, auf öffentlichen Straßen gefährlich ist, und betonen die Notwendigkeit, in solchen Fällen die Vorschriften strikt einzuhalten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Großer Grundstücksbetrug in der Region Taschkent vereiteltHeute, 07:53Mehrere Straßen in Taschkent für 4 Tage für den Verkehr gesperrtHeute, 07:49Fast neun Kilogramm Drogen in der Region Taschkent beschlagnahmtHeute, 07:39Spezieller Wasserpatrouillendienst am Charvak-Stausee eingeführtHeute, 07:19Medikamente im Wert von 1,674 Milliarden Sum verbranntHeute, 07:13Kurier nach Raub von Ohrringen einer 78-Jährigen festgenommenHeute, 06:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Gesellschaft nachrichten

Ein riesiges Meer mitten in der Wüste Usbekistans versetzt alle in Staunen
Wurde das Vorhandensein eines Krokodils im Großen Ferganakanal bestätigt?
„Live-Konzert“ auf der Baustelle: Eine ungewöhnliche Show von Arbeitern erobert das Internet
Ein „Riesenbaby“ in Qashqadaryo geboren
Ein 2007 geborener Junge heiratete seine Nachbarin
Fahrer schläft ein und verursacht schrecklichen Verkehrsunfall in Samarkand
Operation einer bekannten Bloggerin in Kasachstan endet tragisch
3200-Dollar-Blumenstrauß sorgt für Diskussionen