Istanbul Basaksehir will neuen Star aus Zentralasien verpflichten

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Istanbul Basaksehir will neuen Star aus Zentralasien verpflichten

Da die Anführer der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev die Farben von Istanbul Basaksehir in der türkischen Süper Lig würdig vertreten, verfolgen Fußballfans in Zentralasien die Spiele dieses Teams. Im Gegenzug haben die Verantwortlichen und Scouts des Istanbuler Klubs begonnen, Spielern aus dieser Region besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Zamin.uz präsentiert Details zu neuen Transferzielen im zentralasiatischen Fußball und den Erfolgen usbekischer Spieler in der Türkei.

Istanbul Basaksehir hat 19-jährigen kasachischen Stürmer im Visier

Kasachischen Fußballquellen zufolge hat der Fußballklub Istanbul Basaksehir den Wunsch geäußert, den 19-jährigen Stürmer von Ordabasy, Zhassulan Amir, zu verpflichten. Der Präsident von Ordabasy, Darkhan Kizaybayev, äußerte seine Meinung und Position zu den eingegangenen Angeboten für den talentierten Spieler.

Darkhan Kizaybayev: „Es gibt viele Angebote für Zhassulan Amir. Wenn ein Angebot kommt, das sowohl den Verein als auch den Spieler zufriedenstellt, werden wir es sicherlich annehmen. Insbesondere haben wir bisher konkrete Angebote von Baltika (Russland) und Istanbul Basaksehir (Türkei) erhalten. Wir möchten, dass Zhassulan unserem Team hilft, die Meisterschaft zu gewinnen. Wenn wir Meister werden, nehmen wir nächstes Jahr an der UEFA Champions League teil. Danach wird der Spieler selbst über seine Zukunft entscheiden.“

Derzeit führt Ordabasy nach 17 Spieltagen der kasachischen Premier League die Tabelle mit 40 Punkten an.

Die Leistungen von Zhassulan Amir in dieser Saison

Der junge Star hat in dieser Saison nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch in der Nationalmannschaft debütiert:

  • Gespielte Spiele: Er kam in der laufenden Saison der kasachischen Premier League in 17 Spielen zum Einsatz.

  • Produktivität: In diesen Spielen erzielte er 7 Tore und gab 2 Vorlagen.

  • Debüt in der Nationalmannschaft: Er debütierte im Juni für die kasachische Nationalmannschaft bei Freundschaftsspielen gegen Armenien und Ungarn.

Das usbekische Duo — die wahren Anführer von Istanbul Basaksehir

Das Interesse des türkischen Klubs am zentralasiatischen Markt kommt nicht von ungefähr, da Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev derzeit die Schlüsselfiguren des Teams sind. Ihre Statistiken sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Spieler

Spiele in der türkischen Süper Lig

Anzahl der Tore

Erreichte Ergebnisse

Eldor Shomurodov

34 Spiele (letzte Saison)

22 Tore

Wurde Torschützenkönig der türkischen Süper Lig.

Abbosbek Fayzullayev

20 Spiele

3 Tore

Hatte eine sehr erfolgreiche Debütsaison.

Der erfolgreiche Weg zentralasiatischer Spieler in der Türkei öffnet weiterhin die Türen nach Europa für neue Talente.

Istanbul BasaksehirTransfergerüchteZentralasienSüper LigFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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