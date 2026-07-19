Arman Tsarukyans Siegesserie beendet: Drama bei RAF 11

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Arman Tsarukyans Siegesserie beendet: Drama bei RAF 11

Beim RAF 11 Turnier in Milwaukee, USA, traten bekannte ehemalige UFC-Kämpfer nach Freistil-Ringerregeln gegeneinander an. Im Hauptkampf beendete Colby Covington die Siegesserie von Arman Tsarukyan, während Ben Askren nach einer schweren Krankheit und einer Lungentransplantation ein erstaunliches Comeback feierte.

Askren war dem Sieg sehr nahe, doch in der entscheidenden Phase drehte Belal Muhammad das Blatt komplett.

Covington besiegte Tsarukyan mit 5:3.

Im Hauptkampf des Abends trat einer der Top-Anwärter im UFC-Leichtgewicht, Arman Tsarukyan, gegen den ehemaligen Interims-Champion Colby Covington auf die Matte.

Nach einem intensiven Duell gewann Covington mit 5:3 und sicherte sich den RAF Crossover-Meisterschaftsgürtel. Für Tsarukyan war es die erste Niederlage in der RAF-Liga, nachdem er zuvor alle sechs Kämpfe in der Organisation gewonnen hatte.

Covingtons Erfahrung und vorsichtige Taktik waren entscheidend. Obwohl Tsarukyan Druck ausübte, konnte er nicht die nötigen Punkte erzielen.

Askrens Rückkehr war wichtiger als das Ergebnis.

Im zweiten Hauptkampf des Abends traf Ben Askren auf den ehemaligen UFC-Weltergewichts-Champion Belal Muhammad.

Im Jahr 2025 befand sich Askren aufgrund einer schweren Lungenentzündung in Lebensgefahr und unterzog sich einer beidseitigen Lungentransplantation. Laut seiner Familie blieb das Herz des Athleten während der Behandlung viermal kurzzeitig stehen.

Ein Jahr nach dieser schweren Prüfung war die Rückkehr des 42-jährigen Athleten auf die Matte der bewegendste Moment des Abends für die Fans.

Askren konnte die Führung nicht halten.

In den ersten beiden Teilen des Kampfes nutzte Askren seine Erfahrung und führte mit 3:0. Er kontrollierte die Angriffe seines Gegners und schien kurz vor einer Sensation zu stehen.

Im dritten Drittel erhöhte Belal Muhammad jedoch das Tempo. Er erzielte eine Reihe effektiver Aktionen, drehte das Ergebnis zugunsten und gewann mit 6:3.

Nach dem Kampf zollte Muhammad seinem Gegner Respekt und forderte das Publikum auf, Askren zu feiern.

Askren hinterließ ein symbolisches Zeichen auf der Matte.

Nach Kampfende ließ Ben Askren seine Ringerschuhe auf der Matte liegen. In der Tradition des Ringens bedeutet diese Geste das Ende der aktiven Karriere.

Somit wurde Askrens Rückkehr zu einem einmaligen Abschiedskampf. Obwohl er verlor, wurde seine Teilnahme an einem Wettkampf nach dem Kampf um sein Leben als großes Ereignis in der Sportwelt gefeiert.

Die wichtigsten Ergebnisse von RAF 11

Colby Covington — Arman Tsarukyan 5:3

Covington gewann nach Punkten und holte den RAF Crossover-Gürtel.

Belal Muhammad — Ben Askren 6:3

Muhammad gelang im letzten Drittel ein Comeback und er setzte sich nach Punkten durch.

Bei RAF 11 ging der Meisterschaftsgürtel an Covington und der Sieg an Belal Muhammad. Doch der größte Held des Abends war wohl Ben Askren, der nach einer schweren Operation den Mut fand, wieder auf die Matte zurückzukehren.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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