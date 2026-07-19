Rauch erreicht die USA: Trump droht mit zusätzlichen Zöllen wegen kanadischem Rauch

Der Rauch der Waldbrände in Kanada, der sich auf das Gebiet der USA ausbreitet, hat zu einem Streit zwischen Washington und Ottawa geführt. US-Präsident Donald Trump kritisierte die kanadische Regierung dafür, ihre Wälder nicht ausreichend zu kontrollieren.

Trump bezeichnete die Situation auf seiner Truth Social-Seite als „inakzeptabel“. Er sagte, dass Kanadas Trägheit bei der Lösung des Brandproblems sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Schäden für die USA verursache.

Der US-Staatschef kündigte an, den kanadischen Premierminister Mark Carney zu kontaktieren, um sich nach den ergriffenen Maßnahmen zu erkundigen. Trump deutete zudem an, dass die durch Rauch und Luftverschmutzung entstehenden Kosten auf die Zölle für kanadische Produkte aufgeschlagen werden könnten.

Die kanadische Seite reagierte auf diese Kritik mit dem Hinweis, dass seit 2020 12 Milliarden kanadische Dollar in den Waldschutz und die Brandprävention investiert wurden. Beamte betonten zudem die langjährige Zusammenarbeit mit den USA in diesem Bereich.

Derzeit dauern die größten Brände im Nordwesten der Provinz Ontario an. Sie haben Hunderttausende Hektar Land zerstört und Tausende Menschen wurden evakuiert.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Risiko von Waldbränden vor dem Hintergrund des Klimawandels zunimmt. Dieses Problem bleibt nicht nur für Kanada, sondern auch für die USA aktuell.