Der hohe Preis von drei Niederlagen: Usbekistan steigt in Gruppe IV ab

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Der hohe Preis von drei Niederlagen: Usbekistan steigt in Gruppe IV ab

Das usbekische Herren-Tennisnationalteam beendete den Davis Cup in Kuala Lumpur mit einer enttäuschenden Bilanz. Nach dem Sieg gegen Singapur verloren unsere Tennisspieler drei Spiele in Folge und stiegen in die Asien/Ozeanien-Gruppe IV ab.

Besonders die Niederlage im entscheidenden Relegationsspiel gegen Vietnam hatte schwerwiegende Folgen für das Team.

Das Turnier begann mit einem Sieg

Unter der Leitung von Sergey Lebed und Dmitriy Tomashevich besiegte das usbekische Team im ersten Spiel der Gruppe A Singapur mit 2:1.

Sergey Fomin holte mit einer starken Leistung im Doppel den entscheidenden Punkt und sorgte für einen hoffnungsvollen Start ins Turnier.

Doch in den folgenden Begegnungen änderte sich die Situation grundlegend.

Zwei Niederlagen ließen das Team auf den letzten Platz abrutschen

Usbekische Tennisspieler verloren das zweite Gruppenspiel gegen die Philippinen mit 1:2. Dieses Ergebnis galt als eine der Überraschungen des Turniers.

In der letzten Runde endete das Spiel gegen Jordanien mit 0:3. Im Ergebnis:

  • Besiegte Usbekistan Singapur mit 2:1;

  • Verlor gegen die Philippinen mit 1:2;

  • Verlor gegen Jordanien mit 0:3.

Damit belegte die Nationalmannschaft den letzten Platz in Gruppe A und musste in ein Relegationsspiel, um den Verbleib in der Asien/Ozeanien-Gruppe III zu sichern.

Vietnam setzte sich im entscheidenden Spiel durch

Im Relegationsspiel traf Usbekistan auf das Team aus Vietnam, das in Gruppe B den dritten Platz belegt hatte.

Im ersten Einzel verlor Amir Milushev gegen Ha Minh Duc Vu. Nachdem der vietnamesische Spieler auch das zweite Match gewann, war die Entscheidung vorzeitig gefallen — 0:2.

Das Doppel wurde nicht mehr ausgetragen, da es keinen Einfluss mehr auf das Gesamtergebnis gehabt hätte.

Usbekistan tritt 2027 in Gruppe IV an

Die regionalen Begegnungen im Davis Cup bestehen aus zwei Einzeln und einem Doppel. Nach der Gruppenphase finden separate Relegationsspiele für Auf- und Abstieg statt.

Nach der Niederlage gegen Vietnam stiegen Usbekistan und der Gastgeber Malaysia in die Asien/Ozeanien-Gruppe IV für 2027 ab. Iran, Jordanien und Saudi-Arabien qualifizierten sich für die World Group II Play-offs.

Das usbekische Team war bereits im Februar nach einer 1:3-Niederlage gegen Nigeria in den World Group II Play-offs in die Gruppe III abgestiegen. Der erneute Abstieg innerhalb einer Saison wirft ernste Fragen zur Kaderzusammenstellung, Vorbereitung und zum Nachwuchs auf.

Um in die höheren Ebenen des Davis Cup zurückzukehren, muss das Nationalteam nun den Weg ab Gruppe IV neu antreten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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