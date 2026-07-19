Tuchel warnt nach Frankreich: Die Lücke ist noch nicht geschlossen

England besiegte Frankreich im Spiel um Platz 3 der WM 2026 mit 6:4, aber Thomas Tuchel äußerte sich auch nach diesem Ergebnis vorsichtig. Der deutsche Trainer erkannte an, dass die „Three Lions“ den besten Teams der Welt näher kommen, betonte jedoch, dass ein Sieg nicht bedeute, dass alle Probleme gelöst seien.

Seiner Meinung nach ist der historische Sieg über Frankreich nur der erste Schritt. Als Nächstes wartet eine weitere ernsthafte Prüfung auf England.

„Wir haben die Chance, die Lücke zu schließen“

Tuchel wies darauf hin, dass Frankreich in den letzten Jahren eine der konstantesten Nationalmannschaften im Weltfußball war.

„Vor acht Jahren war Frankreich Weltmeister, vor vier Jahren standen sie im Finale. Es gibt eine kleine Lücke zwischen uns, aber das ist kein Problem. Wir wollen sie schließen“, sagte der Trainer.

England besiegte Frankreich in einem dramatischen Spiel mit zehn Toren und erzielte damit das beste Ergebnis seit dem Titelgewinn 1966. Es war zudem das torreichste Spiel um den dritten Platz in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Der Sieg über Frankreich ist erst der Anfang

Tuchel bewertete die Bronzemedaille als erstes wichtiges Ergebnis auf Englands Weg, zu den Top-Teams aufzuschließen.

„Wie ich gestern sagte, war das heutige Spiel der erste Schritt, um die Lücke zu schließen. Wir haben es geschafft – wir haben sie besiegt“, sagte er.

Gleichzeitig erinnerte der Trainer daran, dass auch die Konkurrenz nicht stehen bleibt. Während England sich verbessert, werden auch Frankreich, Spanien und andere führende Teams versuchen, ihren Vorsprung auszubauen.

Daher besteht die Hauptaufgabe für Tuchel darin, einen sensationellen Sieg in konstante Ergebnisse umzumünzen. Die offensive Leistung gegen Frankreich zeigte das große Potenzial des Teams, aber vier Gegentore in der zweiten Halbzeit zeigten, dass defensive Probleme weiterhin bestehen.

Der nächste große Test — Spanien

Englands nächstes ernsthaftes Aufeinandertreffen mit einem Top-Team findet in der UEFA Nations League gegen Spanien statt.

Das Spiel gegen Spanien könnte zeigen, ob Tuchels Schützlinge nach dem Sieg über Frankreich wirklich ein neues Niveau erreicht haben. England wird voraussichtlich in einer Nations-League-Gruppe mit Spanien, Kroatien und Tschechien antreten.

„Die nächste Gelegenheit ist das Spiel gegen Spanien in der Nations League. Wir müssen weiter daran arbeiten, die Lücke zu schließen“, sagte Tuchel.

Der Schmerz des Halbfinales sitzt noch tief

Trotz der Bronzemedaille sitzt der Schmerz über die Halbfinalniederlage gegen Argentinien im englischen Lager noch tief. Tuchel gab zu, dass es für Spieler und Betreuer nicht einfach sein wird, das Finale zu verfolgen.

„Es wird morgen immer noch wehtun, wenn das Finale stattfindet. Es wird Zeit brauchen, dieses Gefühl zu vergessen“, sagte er.

Dennoch erklärte der Trainer, dass der Wille des Teams gegen Frankreich sie nicht entkräftet, sondern ihr Vertrauen in die Zukunft gestärkt habe.

England beendete die WM 2026 zwar nicht als Weltmeister, aber nach 60 Jahren wieder mit einer Medaille. Nun beginnt für Tuchel die eigentliche Aufgabe: In kommenden Turnieren zu beweisen, dass Bronze kein Zufallserfolg war.