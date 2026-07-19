Straßeneinbruch in Baltimore, USA: Auto stürzt in wassergefülltes Loch

In Baltimore, USA, kam es zu einem Erdfall. Berichten zufolge entstand durch den Bruch einer unterirdischen Wasserleitung ein großes Loch am Straßenrand.

Innerhalb kurzer Zeit füllte sich die Stelle mit Wasser. In diesem Moment stürzte ein Auto in das Loch. Eine 50-jährige Frau befand sich im Fahrzeug.

Glücklicherweise konnte die Frau das Auto rechtzeitig verlassen. Es wird berichtet, dass sie bei dem Vorfall unverletzt blieb.

Nach dem Vorfall wurden Sicherheitsmaßnahmen in dem Gebiet ergriffen. Fachleute haben mit der Reparatur der Wasserleitung und der Wiederherstellung der Straße begonnen.