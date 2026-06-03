Welche Anklagen wurden gegen Usbeken erhoben, die an Straßenrennen in den USA beteiligt waren?

Sechs usbekische Staatsbürger wurden bei einer Sonderaktion in Cincinnati, Ohio, USA, festgenommen. Sie werden verdächtigt, an Straßenrennen und gefährlichen Fahrmanövern teilgenommen zu haben.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall auf einem Parkplatz in der Nähe des Paycor Stadium. Zeugen berichteten, dass einige Fahrer gefährliche Manöver wie Donuts und Burnouts durchführten.

Der Sicherheitsdienst des Stadions informierte die Polizei über verdächtige Aktivitäten von Audi-, BMW-, Mustang- und Challenger-Fahrzeugen. Daraufhin überwachte die Polizei das Gebiet mit einer Drohne und sicherte die Ausgänge.

Infolgedessen wurden A. Valiyev, M. Esenova, M. Zaburova, B. Hamidullayev, D. Nurmatov und T. Nurmatov festgenommen. Ihnen wird Hausfriedensbruch vorgeworfen.

Zusätzlich wurde gegen Temur Nurmatov eine weitere Anklage wegen Organisation eines Straßenrennens erhoben. Die Verdächtigen bekannten sich vor Gericht für nicht schuldig. Die Kaution wurde für jeden auf 2.500 Dollar festgesetzt.

Lokalen Medienberichten zufolge befinden sich die Verdächtigen weiterhin in Haft.