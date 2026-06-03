Gefährliches Kinderspielzeug in Usbekistan im Verkauf entdeckt

wurden als nicht konform mit den Anforderungen befunden. Von Experten durchgeführte Laboruntersuchungen deckten bei einer Reihe von Produkten Mängel auf, die ein Risiko für die Gesundheit von Kindern darstellen könnten.

Im Rahmen von Kontrollkäufen, die unter Beteiligung der Abteilung Jizzakh der Inspektion für technische Regulierung und Spezialisten des Sanitärdienstes durchgeführt wurden, wurden mehrere in China hergestellte Spielzeugproben untersucht.

Der „Elastische Spiralball“, ein Spielzeug in Katzenpfotenform der Marke „Pinch“ sowie Avengers-Superhelden-Produkte wurden für die Inspektion ausgewählt und in Speziallaboren getestet.

Analysen ergaben, dass die Produkte einen stechenden chemischen Geruch aufwiesen, die Außenbeschichtung nicht feuchtigkeitsbeständig war, Kleinteile nicht sicher befestigt waren und mechanischer Belastung nicht standhielten. Zudem wurde bei einigen Proben ein Formaldehydgehalt über den festgelegten Grenzwerten festgestellt.

Experten weisen darauf hin, dass Formaldehyd schädliche Auswirkungen auf die Atemwege, Augen und die Haut haben kann. Dieser Stoff kann allergische Reaktionen auslösen und stellt potenziell ein ernsthaftes Risiko für die Gesundheit von Kindern dar.

Darüber hinaus gilt das leichte Ablösen kleiner Details am Spielzeug als weiterer Risikofaktor für Kleinkinder, da solche Teile verschluckt werden oder Verletzungen verursachen könnten.