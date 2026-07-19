Großflächige Proteste gegen Künstliche Intelligenz in den USA begonnen

·21·Technologie
Großflächige Proteste gegen Künstliche Intelligenz in den USA begonnen

In 42 US-Bundesstaaten kam es zu massiven Protestaktionen gegen den Bau von Rechenzentren, die KI-Systeme unterstützen. Die von der Bewegung HumansFirst organisierten Demonstrationen gelten als die erste landesweite Bewegung in der Geschichte des Landes, die sich gegen die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz richtet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben von Reuters äußerten Bürger in insgesamt 142 Einzelaktionen ihren Widerstand gegen Projekte von Tech-Giganten wie Meta, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft und Elon Musks xAI. Aktivisten sind besorgt, dass der schnelle Bau solch riesiger Anlagen eine übermäßige Belastung für lokale Ressourcen, insbesondere das Stromnetz und die Wasserversorgung, darstellt.

Ressourcenknappheit und öffentlicher Unmut

Die Demonstranten trugen Schilder mit Aufschriften wie „Wir brauchen Wasser, keine Daten“ und „Georgia hat nicht für Hyperscale-KI-Zentren gestimmt“. Das Problem besteht darin, dass Server, die zum Training und Betrieb moderner KI-Systeme dienen, enorme Mengen an Strom verbrauchen und Millionen Liter sauberes Wasser für Kühlsysteme benötigen.

Die Organisatoren von HumansFirst betonen, dass diese Bewegung Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten vereint. Sie werden durch ein gemeinsames Ziel geeint: den Wunsch, die negativen Auswirkungen neuer technologischer Anlagen auf die Ökologie und den Lebensstil ihrer Städte und ländlichen Gebiete zu minimieren.

Umfragen von Reuters/Ipsos zeigen ebenfalls, dass die Sorgen in der Bevölkerung groß sind. Laut den Studienergebnissen unterstützt nur ein Drittel der Amerikaner das Bautempo von Rechenzentren im Land. Nur 14 Prozent der Befragten gaben an, dass sie dem Bau einer solchen Anlage in ihrer eigenen Stadt zustimmen würden.

Reaktion der Industrie

Vertreter der Technologiebranche versuchen, diese Kritik zurückzuweisen. Josh Levi, Präsident der Data Center Coalition, erklärte, dass die Branchenvertreter eng mit den lokalen Behörden und der Bevölkerung zusammenarbeiten. Ihm zufolge ergreifen die Unternehmen Maßnahmen, um die Umweltauswirkungen neuer Anlagen zu minimieren und sie sicher in die regionale Infrastruktur zu integrieren.

Dennoch sind Großkonzerne gezwungen, ihre Kapazitäten zu erhöhen, während der Wettlauf um Künstliche Intelligenz an Fahrt gewinnt. Dies deutet darauf hin, dass sich der Konflikt zwischen technologischem Fortschritt und der Schonung natürlicher Ressourcen in Zukunft weiter verschärfen wird. Für Länder, die eine digitale Wirtschaft entwickeln, wie etwa Usbekistan, könnte die Situation in den USA eine wichtige Lektion in Sachen Energieeffizienz und ökologisches Gleichgewicht sein.

USAKünstliche IntelligenzRechenzentrumÖkologieHumansFirst
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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