Der Stürmer der englischen Nationalmannschaft Harry Kane bewertete die Arbeit von Cheftrainer Thomas Tuchelnach dem Abschluss der WM 2026. Der Kapitän betonte, dass das erste große Turnier des Trainers zwar nicht einfach war, er aber in kurzer Zeit wichtige Erfahrungen gesammelt habe.

England konnte den Titel nicht gewinnen, beendete das Turnier jedoch mit einer Bronzemedaille nach einem 6:4-Sieg gegen Frankreich.

„Es war sein erstes großes Turnier“

Kane glaubt, dass die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft mit einer Nationalmannschaft für Tuchel, der über große Erfahrung im Vereinsfußball verfügt, eine völlig neue Herausforderung war.

„Es ist sein erstes großes Turnier. Ich denke, er hat viel über die Mannschaft und den gesamten Turnierablauf gelernt“, sagte Kane.

Der Stürmer merkte an, dass der Trainer während des Turniers nicht nur taktische Aspekte, sondern auch Faktoren wie Spielerregeneration, Reisen und den ständigen Druck besser verstanden habe.

Neue Erfahrung für Tuchel

Bei großen Wettbewerben wie der Weltmeisterschaft erfordern die kurzen Abstände zwischen den Spielen, Reisen in verschiedene Städte und der hohe Ergebnisdruck einen besonderen Ansatz der Trainer.

Kane betonte, dass Tuchel in diesem Prozess in folgenden Bereichen Erfahrungen gesammelt hat:

kurzfristige Regeneration der Mannschaft;

Kaderverwaltung während des Turniers;

Anpassung an lange Reisen;

Motivation der Spieler nach einer Niederlage;

Umgang mit dem Druck durch Fans und Medien.

England scheiterte einen Schritt vor dem Finale

Die englische Nationalmannschaft schied nach einer 1:2-Niederlage gegen Argentinien im Halbfinale der WM 2026 aus dem Titelrennen aus.

Danach trat das Team im Spiel um den dritten Platz gegen Frankreich an. In einem dramatischen Spiel mit zehn Toren gewannen die Engländer mit 6:4 und sicherten sich die Bronzemedaille.

Dieses Ergebnis war eine der besten WM-Leistungen Englands seit dem Weltmeistertitel 1966.

Kane blickt zuversichtlich in die Zukunft

Aus Kanes Worten lässt sich schließen, dass die Spieler daran glauben, die Zusammenarbeit mit Tuchel fortzusetzen und bei kommenden großen Turnieren noch höhere Ziele zu erreichen.

Die WM 2026 Thomas Tuchel war sein erstes großes Nationalmannschaftsturnier. Auch wenn England ohne Pokal blieb, könnten die Bronzemedaille und die gesammelte Erfahrung ein wichtiges Fundament für zukünftige Titelambitionen sein.

Die entscheidende Frage ist nun: Kann Tuchel England nach diesen Lektionen beim nächsten großen Turnier ins Finale führen?