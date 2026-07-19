Javohir Ummataliyev schlägt Gegner in Manchester k.o. (Video)

Der usbekische Boxer Javohir Ummataliyev feierte im zweiten Kampf seiner Profikarriere einen überzeugenden Sieg. Er schlug den amtierenden Amateur-Weltmeister Damian Drabik aus Polen in der zweiten Runde k.o.

Der Sieg in Manchester setzt Ummataliyevs Erfolgsserie im Profiboxen fort.

Der Kampf endete in der zweiten Runde

Der Profiboxabend fand in der Co-op Live Arena in Manchester statt.

In einem auf sechs Runden angesetzten Halbschwergewichtskampf stieg Javohir Ummataliyev gegen Damian Drabik in den Ring.

Der usbekische Athlet übernahm von der ersten Runde an die Initiative. In der zweiten Runde landete er entscheidende Treffer bei seinem Gegner und beendete den Kampf vorzeitig.

Zweiter Sieg im Profiring

Dies war der zweite Profikampf von Javohir Ummataliyev. Auch sein Debüt konnte er siegreich gestalten.

Damit steht die Bilanz des usbekischen Boxers im Profiring nun bei zwei Kämpfen und zwei Siegen.

Dass Ummataliyev bereits seinen zweiten Kampf durch K.o. beendete, zeigt, wie schnell er sich an die neue Disziplin anpasst.

Große Hoffnungen auf den Weltmeister

Javohir Ummataliyev ist für seine Erfolge im Amateurboxen bekannt. Auch die ersten Schritte des amtierenden Weltmeisters im Profiboxen verlaufen äußerst souverän.

Nun richtet sich das Interesse darauf, wann und gegen wen sein nächster Kampf stattfinden wird. Nach dem K.o. in Manchester hat Ummataliyev erneut bewiesen, dass er sich zu einer festen Größe im Profiboxen entwickeln kann.