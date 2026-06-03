Tödlicher Unfall an Wasserreservoir in Fergana

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Tödlicher Unfall an Wasserreservoir in Fergana

Auf einem Bauernhof im Bezirk Bagdad in der Region Fergana ereignete sich ein tragischer Vorfall. Ein Bürger, der in ein mit einer Membran ausgekleidetes Wasserreservoir fiel, konnte nicht gerettet werden.

Nach Angaben des Ministeriums für Notsituationen ereignete sich der Vorfall am 3. Juni. Es wurde festgestellt, dass ähnliche unglückliche Vorfälle in den letzten Jahren mehrfach in Membran-Wasserreservoirs beobachtet wurden, die in der Landwirtschaft weit verbreitet sind.

Experten weisen darauf hin, dass das Innere solcher Reservoirs mit einer speziellen rutschfesten Auskleidung versehen ist. Daher haben Personen, die versehentlich ins Wasser fallen, ernsthafte Schwierigkeiten, selbstständig ans Ufer zu gelangen. Die Gefahr steigt erheblich, insbesondere wenn keine Rettungsausrüstung vorhanden ist.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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