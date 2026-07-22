KI ist nicht das einzige Ende: Wissenschaftler haben ein neues Modell für das Schicksal von Zivilisationen entwickelt

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KI ist nicht das einzige Ende: Wissenschaftler haben ein neues Modell für das Schicksal von Zivilisationen entwickelt

Die Zukunft der Menschheit besteht nicht nur aus technologischem Aufstieg oder absolutem Verfall. Ein von Wissenschaftlern entwickeltes neues Hybridmodell zeigt, dass der Entwicklungspfad technologischer Zivilisationen komplexer ist, als wir dachten. Laut der Studie können Gesellschaften Phasen wiederkehrender Krisen, Niedergänge und Erholungen durchlaufen, was darauf hindeutet, dass KI oder eine globale Katastrophe nicht die einzigen Endpunkte sind. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Forscher modellierten 10 verschiedene Entwicklungsszenarien über einen Zeitraum von 1000 Jahren. Dabei wurden nicht nur externe Bedrohungen, sondern auch interne Faktoren als Hauptkriterien herangezogen: die Rate des Ressourcenverbrauchs, die Qualität der Regierungsführung und die Fähigkeit zur Erholung nach einer Krise. Das Modell analysiert die langfristige Überlebensfähigkeit einer Zivilisation durch die Kombination deterministischer Berechnungen mit zufälligen Veränderungen.

Ressourcen und Erholungsfähigkeit

Der wichtigste Indikator der Studie wurde als „Aktivitätsanteil“ bezeichnet. Dieser Wert gibt an, wie lange eine Zivilisation ein hohes technologisches Niveau aufrechterhalten kann. In verschiedenen Szenarien schwankte diese Zahl zwischen 0,38 und 1,00. Das bedeutet, dass sich einige Gesellschaften fast kontinuierlich entwickelten, während andere häufig ihre technologischen Fähigkeiten verloren und gezwungen waren, diese von Grund auf neu aufzubauen.

Laut Ixbt.com ist die Geschwindigkeit der Ressourcenerschöpfung der Faktor mit dem stärksten Einfluss auf die Stabilität einer Zivilisation. Wissenschaftler fanden heraus, dass ein maßvoller Ressourcenverbrauch für das Überleben einer Gesellschaft wichtiger ist als die bloße Vermeidung globaler Risiken. Dies ist ein ernstes Signal für die Menschheit, die heute mit globalen Umwelt- und Energieproblemen kämpft.

Das Geheimnis der „Stille“ im Universum

Dieses Modell bietet neue Perspektiven nicht nur für die Zukunft der Erde, sondern auch für SETI-Projekte. Wenn Zivilisationen regelmäßig zwischen aktiven und inaktiven Zuständen wechseln, bedeutet das Ausbleiben von Signalen aus dem All nicht, dass dort kein Leben existiert. Es ist möglich, dass sich eine solche Zivilisation gerade in einer Phase des Niedergangs oder der Erholung befindet.

Experten betonen, dass das Schicksal technologischer Gesellschaften nicht nur von unerwarteten Katastrophen abhängt. Die Hauptverantwortung liegt im Ressourcenmanagement und der Fähigkeit, aus Krisen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das Modell liefert keine konkrete Vorhersage für die Menschheit, zeigt aber auf, worauf man sich konzentrieren muss, um eine nachhaltige Zukunft aufzubauen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Erreichen des Gipfels des technologischen Fortschritts kein endgültiger Sieg ist. Wahrer Erfolg ist die Kunst, dieses Niveau zu halten und nach unvermeidlichen Krisen wieder aufzustehen. So wichtig ChatGPT oder andere fortschrittliche Technologien für die Menschheit auch sind, das Leben im Einklang mit der Natur ist ebenso lebensnotwendig.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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