Der AC Mailand steht kurz davor, die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Mittelfeldspieler Luka Modrić fortzusetzen. Laut Informationen des Insiders Fabrizio Romano haben sich beide Parteien mündlich auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Saison geeinigt.

Obwohl die offiziellen Dokumente noch nicht unterzeichnet wurden, wird erwartet, dass der kroatische Fußballer bei den „Rossoneri“ bleibt. Modrić, der im September 41 Jahre alt wird, hat die Absicht, seine Karriere auf höchstem Niveau fortzusetzen.

Mündliche Einigung erzielt

Dem Bericht zufolge verliefen die Verhandlungen zwischen der Führung des AC Mailand und Luka Modrić positiv. Der Spieler hat zugestimmt, die Farben des italienischen Klubs für eine weitere Spielzeit zu vertreten.

Derzeit handelt es sich um eine mündliche Vereinbarung. Es wird erwartet, dass die Parteien den Vertrag in naher Zukunft offiziell unterzeichnen und der Verein dies bekannt gibt.

Daher sollte man die Einigung noch nicht als abgeschlossenen Transferprozess betrachten, bis eine offizielle Bestätigung vorliegt.

Das Alter ist für Modrić kein Hindernis

Luka Modrić wird im September 41 Jahre alt. Dennoch plant der erfahrene Mittelfeldspieler, im Profifußball zu bleiben und weiterhin auf hohem Niveau zu spielen.

Seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, seine Ballbehandlung und seine Erfahrung in großen Begegnungen sind wichtige Faktoren für den AC Mailand.

Dass Modrić eine weitere Saison bleibt, könnte auch für die jungen Spieler im Team eine große Schule sein. Er hat im Laufe seiner langjährigen Karriere in den prestigeträchtigsten Wettbewerben viel Erfahrung gesammelt.

Der AC Mailand bewahrt Erfahrung

Die Entscheidung der „Rossoneri“, den Vertrag mit Modrić zu verlängern, unterstreicht den Wunsch des Klubs, erfahrene Führungspersönlichkeiten im Kader zu halten.

Neben seinen Aktionen auf dem Platz kann der Mittelfeldspieler dem Team auch durch sein Ansehen in der Kabine und seine Ruhe in verantwortungsvollen Situationen helfen.

Besonders für einen Verein, der über eine lange Saison in verschiedenen Wettbewerben antritt, ist die Präsenz eines erfahrenen Spielers von großer Bedeutung.

Offizielle Ankündigung steht aus

Bisher hat der AC Mailand die Vertragsverlängerung noch nicht offiziell bestätigt. Laut Fabrizio Romano gibt es jedoch keine ernsthaften Hindernisse mehr zwischen den Parteien.

Sollte der Vertrag unterzeichnet werden, wird Luka Modrić auch mit 41 Jahren weiterhin in einer der führenden europäischen Ligen aktiv sein.

Nun warten die Fans auf die offizielle Stellungnahme des Vereins. Modrićs Verbleib beim AC Mailand könnte erneut zeigen, dass im Fußball Können, Erfahrung und Professionalität wichtiger sind als das Alter.