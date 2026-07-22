Rubin Kasan bietet Jakhongir Urozov einen Vertrag an: Details...

Der in der russischen Premier Liga spielende Verein Rubin Kasan zeigt ernsthaftes Interesse an Jakhongir Urozov, dem Innenverteidiger von Dinamo Samarkand und der usbekischen Nationalmannschaft.

Zamin.uz Sport24.ru berichtet über die Details dieser Transferverhandlungen und die Leistungsdaten des 22-jährigen talentierten Verteidigers.

4-Jahres-Vertrag und Transferverhandlungen

Laut Quellenangaben hat der russische Verein dem 22-jährigen usbekischen Verteidiger einen offiziellen 4-Jahres-Vertrag angeboten.

Verhandlungen: Derzeit laufen Verhandlungen zwischen der Führung von Rubin und Dinamo (Samarkand) über die Ablösesumme.

Marktwert: Transfermarkt schätzt den Marktwert von Jakhongir Urozov auf etwa 600.000 Euro. Vereinsstatistik:

Vereinsstatistik: In der laufenden Saison bestritt er 11 Spiele für Dinamo Samarkand und erhielt 1 gelbe Karte.

Experten Anerkennung: Jakhongir Urozov gilt als einer der vielversprechendsten Innenverteidiger, die in den letzten Jahren im usbekischen Fußball hervorgegangen sind. Mit einer Körpergröße von 190 cm spielt er sehr sicher in Luftzweikämpfen und besitzt die Fähigkeit, Angriffe aus der Tiefe einzuleiten.

Wie hat sich Jakhongir Urozov bei der WM 2026 geschlagen?

Bei der Weltmeisterschaft 2026 kam Jakhongir Urozov in allen 3 Gruppenspielen der usbekischen Nationalmannschaft gegen Kolumbien, Portugal und die Demokratische Republik Kongo zum Einsatz.

Spielzeit: Er stand zweimal in der Startelf und wurde einmal eingewechselt (insgesamt ~210 Minuten).

Bewertung: Sofascore bewertete seine Leistung bei der Weltmeisterschaft mit durchschnittlich 6,5 Punkten. Spiel gegen DR Kongo:

Spiel gegen DR Kongo: Experten hoben besonders Urozovs Leistung gegen den Kongo hervor – er klärte in diesem Spiel 7 Mal erfolgreich den Ball aus der Gefahrenzone und zeigte eine hohe Effizienz in Luftzweikämpfen.

Disziplin: Während der gesamten Weltmeisterschaft erhielt der Verteidiger keine einzige Verwarnung (Gelbe/Rote Karte).

Jakhongir Urozov: Spielerprofil und WM-Statistik 2026

Indikator Details Alter / Größe 22 Jahre / 190 cm Aktueller Verein Dinamo (Samarkand) Geschätzte Ablösesumme 600.000 € (Transfermarkt) WM-Einsätze 2026 3 Spiele (2 Startelf, 1 Einwechslung) WM-Minuten 2026 ~210 Minuten WM-Durchschnittsbewertung 2026 6,5 (Sofascore) Angebotener Vertrag 4 Jahre (Rubin Kasan)

Sollten sich die Vereine auf die Ablösesumme einigen, wird Jakhongir Urozov seine Karriere in der russischen Premier Liga fortsetzen.