Lamine Yamals Freundin Ines Garcia spricht über Beleidigungen in sozialen Netzwerken

Ines Garcia, die Freundin des jungen spanischen Nationalspielers und Barcelona-Stars Lamine Yamal, hat scharf auf die Hassnachrichten und Beleidigungen reagiert, die ihr in den sozialen Medien entgegengebracht werden. Garcia, die nach einem Meisterschaftssieg in den Fokus der Öffentlichkeit rückte, erklärte, dass die digitale Belästigung ihre psychische Gesundheit negativ beeinflusse. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Marca sah sich Ines Garcia nach dem Sieg Spaniens über Argentinien mit zahlreichen beleidigenden Kommentaren auf ihren persönlichen Seiten konfrontiert. Garcia, die als Lifestyle-Bloggerin bekannt ist, hatte ihre Beziehung zu Lamine Yamal Anfang 2026 öffentlich gemacht. Doch der Ruhm im großen Fußball brachte unerwarteten Druck auf ihr Privatleben mit sich.

Psychischer Druck und menschliche Gefühle

In ihrer emotionalen Reaktion bat Ines Garcia um einfaches menschliches Verständnis und Empathie. "Ich hätte nicht gedacht, dass das Teilen von etwas so Einfachem zu solch großem Hass führen würde. Ich habe stundenlang die Kommentare gelesen, und obwohl ich versuche, stark zu sein, bin ich auch nur ein Mensch. Hinter diesem Account steckt ein lebendiger Mensch, der fühlt, weint und Fehler macht", schrieb sie in ihrer Stellungnahme.

Zur Erinnerung: Nach dem 1:0-Sieg Spaniens im Finale postete Garcia ein Foto mit Lamine Yamal auf dem Spielfeld, um ihm zu gratulieren. Der Fußballer antwortete darauf mit einer Liebeserklärung. Doch diese freudigen Momente wurden kurz darauf durch grundlose Angriffe von Internetnutzern überschattet.

Garcia betonte, wie wichtig es sei, den Unterschied zwischen Kritik und Beleidigung zu verstehen. Ihrer Meinung nach sei es unfair, gedemütigt zu werden und böse Wünsche von Fremden zu erhalten, obwohl sie niemandem schade. Die Bloggerin forderte die Menschen dazu auf, nicht zu vergessen, dass hinter den Bildschirmen Individuen mit Familien und Gefühlen stehen.

Auch für Fußballfans ist dieses Thema nicht fremd, da das Privatleben junger Stars im modernen Fußball ständig im Rampenlicht steht. Angehörige von Weltklasse-Talenten wie Lamine Yamal werden oft Opfer von Cybermobbing, was zu einem globalen Problem wird. Bisher hat der Spieler selbst keine weitere Stellungnahme zu dieser Situation abgegeben.