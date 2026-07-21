Tesla weitet Tests für fahrerlose Robotaxis in Florida aus

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Tesla weitet Tests für fahrerlose Robotaxis in Florida aus

Der Marktführer für Elektrofahrzeuge, Tesla, hat mit der Erprobung seiner fahrerlosen Model Y SUVs in den Städten Orlando und Tampa in Florida begonnen. Dieser Schritt, der nur einen Tag vor der Veröffentlichung des Berichts zum zweiten Quartal erfolgt, erregt die Aufmerksamkeit von Branchenexperten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Florida entwickelt sich derzeit zum wichtigsten Testgelände für den Robotaxi-Dienst von Tesla. Ein vor wenigen Wochen in Miami gestartetes Projekt im kleinen Maßstab wurde nun auf zwei weitere Großstädte ausgeweitet. Laut ixbt.com sind die Einsatzgebiete in den neuen Regionen derzeit begrenzt, und das Unternehmen hat keine genauen Angaben zur Anzahl der an den Tests beteiligten Fahrzeuge gemacht.

Expansionsstrategie und Erwartungen der Investoren

Da Tesla seine PR-Abteilung vor einigen Jahren aufgelöst hat, werden Details zu neuen Projekten oft über soziale Medien und Beobachtungen von Nutzern bekannt. Zuvor hatte das Unternehmen bereits autonome Flotten in Dallas und Houston angekündigt, doch der Betrieb dort hat noch kein großflächiges kommerzielles Niveau erreicht.

Laut den Versprechen von Elon Musk an die Investoren sollen Tesla-Robotaxis bis Ende 2025 die Hälfte der US-Bevölkerung bedienen. Die Einführung des kommerziellen Dienstes verläuft jedoch deutlich langsamer als erwartet. Zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres äußerte sich Musk vorsichtiger zu seinen Prognosen.

Gesetzliche Änderungen und die Zukunft des Cybercab

Die politische Lage und gesetzliche Änderungen in den USA könnten zusätzliche Möglichkeiten für Tesla schaffen. Insbesondere hat das Verkehrsministerium vorgeschlagen, die Anforderung für obligatorische Bremspedale in autonomen Fahrzeugen aufzuheben. Sollte diese Änderung angenommen werden, könnte Tesla sein zweisitziges Cybercab-Projekt deutlich schneller umsetzen.

Das Unternehmen hat derzeit damit begonnen, Dutzende von Cybercab-Prototypen in verschiedenen Städten des Landes einzusetzen. Die Tests in Florida dienen dazu, zu überprüfen, wie perfekt die Software unter realen städtischen Bedingungen ohne Fahrerüberwachung funktioniert. Dies ist ein wichtiger Indikator für Tesla-Aktionäre, der das Potenzial des Unternehmens im Bereich AI demonstriert.

Angesichts des hohen Interesses an Tesla-Fahrzeugen auf dem Markt in Usbekistan werden die Fortschritte des Unternehmens im Bereich des autonomen Fahrens zweifellos auch das globale Verkehrssystem, einschließlich Zentralasiens, in Zukunft beeinflussen. Vorerst trägt jeder Kilometer auf den Straßen von Orlando und Tampa dazu bei, ein zukünftiges, voll autonomes Transport-Ökosystem zu schaffen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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