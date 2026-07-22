Scaloni könnte die argentinische Nationalmannschaft verlassen: Zwei Kandidaten bekannt

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Scaloni könnte die argentinische Nationalmannschaft verlassen: Zwei Kandidaten bekannt

Es besteht die Möglichkeit eines Trainerwechsels bei der argentinischen Nationalmannschaft. Laut dem Insider Nicolo Schira könnte Lionel Scaloni seinen Posten nach Ablauf seines aktuellen Vertrags verlassen.

Zwei bekannte argentinische Fachleute, Marcelo Gallardo und Diego Simeone, werden als Hauptkandidaten für seine Nachfolge gehandelt. Der argentinische Fußballverband hat sich jedoch noch nicht offiziell zu diesen Berichten geäußert.

Wann läuft Scalonis Vertrag aus?

Dem Vernehmen nach ist der aktuelle Vertrag von Lionel Scaloni mit dem argentinischen Fußballverband bis Ende 2026 datiert.

Bisher gibt es keine Informationen darüber, dass sich die Parteien auf eine Vertragsverlängerung geeinigt haben. Aus diesem Grund ist die Zukunft des Cheftrainers zum Gesprächsthema geworden.

Sollte Scaloni nicht bei der Nationalmannschaft bleiben, könnte die AFA den Prozess zur Ernennung eines neuen Trainers einleiten. Zum jetzigen Zeitpunkt werden Gallardo und Simeone als die ernsthaftesten Kandidaten genannt.

Gallardo ist derzeit vereinslos

Es heißt, dass Marcelo Gallardo derzeit keine Mannschaft trainiert und den Status eines vereinslosen Trainers hat.

Dies könnte seine Ernennung zum Trainer der argentinischen Nationalmannschaft organisatorisch erleichtern, da der Verband keinen Vertrag mit einem anderen Verein auflösen oder Entschädigungsfragen klären müsste.

Gallardo hebt sich zudem durch seine fundierte Kenntnis der argentinischen Spieler und des lokalen Fußballumfelds von anderen Kandidaten ab.

Auch Simeone ist bereit für eine Aufgabe

Der zweite Hauptkandidat ist Diego Simeone, der Cheftrainer von Atlético Madrid.

Quellen zufolge ist Simeone bereit, eine Tätigkeit bei der Nationalmannschaft in Betracht zu ziehen, sollte Scaloni sein Amt niederlegen. Seine aktuelle Bindung an Atlético könnte jedoch mögliche Verhandlungen erschweren.

Simeone ist seit langem im Vereinsfußball tätig. Sollte es zu einer Ernennung bei der argentinischen Nationalmannschaft kommen, wäre dies ein neuer Meilenstein in der Karriere des Trainers.

Es wurde noch keine Entscheidung getroffen

Bisher wurde weder der Abschied von Lionel Scaloni noch die Ernennung von Gallardo oder Simeone als Nachfolger offiziell bestätigt.

Die endgültige Entscheidung hängt von Scalonis persönlichen Plänen, der Haltung der AFA-Führung und den Verhandlungen mit potenziellen Kandidaten ab.

Daher könnte die Frage nach dem Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft in den kommenden Monaten zu einem der meistdiskutierten Themen im Weltfußball werden.

ArgentinienLionel ScaloniMarcelo GallardoDiego SimeoneFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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