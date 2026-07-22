Warum ist der Transfer von Mohamed Salah zu Al-Ittihad gescheitert?

Während sich die Karriere des berühmten ägyptischen Stürmers Mohamed Salah in der Premier League dem Ende zuneigt, haben die Diskussionen über seine Zukunft eine neue Stufe erreicht. Obwohl der Starspieler, dessen Vertrag beim FC Liverpool am Ende der Saison 2025/26 ausläuft, offiziell bestätigt hat, dass er den Verein verlassen wird, bleibt sein nächstes Ziel ein Rätsel. Insbesondere die Details zu den gescheiterten Versuchen eines Wechsels zum saudi-arabischen Klub Al-Ittihad erregen öffentliches Aufsehen. Dies berichtet Goal.com .

Aktuellen Informationen zufolge haben Vertreter der Saudi Pro League beispiellose Anstrengungen unternommen, um Mohamed Salah zu verpflichten. Mit der Verpflichtung des „ägyptischen Pharaos“ wollte Al-Ittihad nicht nur das Niveau des Vereins, sondern das Ansehen der gesamten Roshn Saudi League steigern. Der Transfer kam jedoch aufgrund einer Reihe interner und externer Faktoren nicht zustande.

Unerwartetes Interesse und Dementi aus der Türkei

Die Gerüchte um die Zukunft von Mohamed Salah beschränken sich nicht nur auf den Nahen Osten. Kürzlich kursierten Berichte, dass der türkische Klub Beşiktaş eine Einigung mit dem Spieler erzielt habe. Berichten zufolge bot der türkische Gigant Salah ein Gehalt von 12 Millionen Euro pro Saison sowie eine Option auf Vertragsverlängerung.

Die Führung von Beşiktaş wies diese Berichte jedoch umgehend zurück und gab eine offizielle Erklärung ab. Der Pressedienst des Vereins teilte mit, dass keine Verhandlungen mit Mohamed Salah geführt wurden und die in den Medien verbreiteten Informationen nicht der Wahrheit entsprechen. Dies deutet darauf hin, dass der Spieler eher zu anderen europäischen Spitzenklubs oder dem saudi-arabischen Projekt tendiert.

Ein Torjäger, der in Liverpool unauslöschliche Spuren hinterlassen hat

Mohamed Salah wurde während seiner neun Jahre bei Liverpool zu einer wahren Legende. Während seiner Zeit an der Anfield Road gewann er die Champions League, die Premier League und viele weitere prestigeträchtige Trophäen. Sein Abschied bedeutet das Ende einer Ära für den Verein von der Merseyside.

Derzeit werden vier Hauptoptionen für den Spieler in Betracht gezogen:

Saudi Roshn League (Al-Ittihad und Al-Hilal);

MLS in den USA;

Europäische Spitzenklubs;

Türkische Süper Lig (obwohl dementiert).

Experten glauben, dass ein Wechsel von Mohamed Salah zu Al-Ittihad weiterhin möglich ist. Die Hauptvoraussetzung dafür ist, dass der Spieler seine laufenden Verpflichtungen gegenüber Liverpool erfüllt und das langfristige Projekt des saudi-arabischen Klubs attraktiv genug ist. Auf jeden Fall wird Salahs nächster Schritt zweifellos eines der aufsehenerregendsten Ereignisse im Weltfußball sein.