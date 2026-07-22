Italienische Nationalmannschaft führt Gespräche mit Pep Guardiola: Paolo Maldini in Barcelona

Der italienische Fußballverband hat ein ambitioniertes Projekt gestartet, um den vakanten Posten des Cheftrainers der Nationalmannschaft zu besetzen. Pep Guardiola, der sich von Manchester City verabschiedet hat, ist zum Hauptziel der "Squadra Azzurra" geworden. Legendäre Persönlichkeiten des italienischen Fußballs wurden mobilisiert, um diesen Wechsel zu ermöglichen, berichtet Goal.com. berichtet.

Laut Football Italia besuchten der technische Direktor Paolo Maldini und Berater Leonardo am vergangenen Wochenende Barcelona. Sie trafen sich dort persönlich mit Pep Guardiola, um ihm das Amt des Cheftrainers der italienischen Nationalmannschaft anzubieten. Fotos in sozialen Netzwerken, die Maldini und Leonardo auf dem Rückflug nach Italien zeigen, haben diese Gerüchte weiter befeuert.

"Ein Wunder wird nötig sein"

Obwohl die Verhandlungen auf hohem Niveau stattfanden, bleibt es eine fast unmögliche Aufgabe, den Experten zu überzeugen. Der Grund dafür ist, dass Guardiola, der 10 Jahre lang bei Manchester City tätig war, eine Auszeit vom Fußball plant und sich seiner Familie widmen möchte. Er hat mehrfach betont, dass er in naher Zukunft kein neues Projekt übernehmen werde.

Auch der bekannte Insider Fabrizio Romano äußerte sich zu der Situation. Ihm zufolge müsste der italienische Verband ein echtes Wunder vollbringen, um Guardiolas Meinung zu ändern. Romano betonte, dass der Trainer an seinem Entschluss, eine Pause einzulegen, festhält und bereit ist, jedes attraktive Angebot abzulehnen.

Obwohl die italienische Seite versprochen hat, Pep Guardiola alle Bedingungen zu erfüllen, bleibt der Wunsch des Trainers nach einer Auszeit das Haupthindernis. Laut Goal.com wartet die Verbandsführung auf eine endgültige Antwort, ist sich jedoch bewusst, dass die Chancen sehr gering sind.

Backup-Optionen: Pirlo und Mancini

Sollte das Projekt Guardiola scheitern, wird die italienische Nationalmannschaft auf Backup-Optionen zurückgreifen. Derzeit stehen zwei bekannte Experten auf der Liste der Kandidaten: Andrea Pirlo und Roberto Mancini. Beide Trainer kennen das Umfeld des italienischen Fußballs bestens und verfügen über Erfahrung in der Arbeit mit der Nationalmannschaft.

Während Roberto Mancini mit Italien die Euro 2020 gewann, gilt Andrea Pirlo als jemand, der das Team mit seinem hohen Ansehen neu formen könnte. Dennoch ist es das Ziel des Verbandes, zunächst die Situation um Guardiola endgültig zu klären. Vor den kommenden Länderspielen muss die italienische Nationalmannschaft die Trainerfrage schnellstmöglich lösen.