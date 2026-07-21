Google stellt neue Gemini-Modelle vor: Fokus auf Geschwindigkeit und Sicherheit

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Google stellt neue Gemini-Modelle vor: Fokus auf Geschwindigkeit und Sicherheit

Google setzt den Ausbau seines KI-Ökosystems fort und hat offiziell drei neue, von der DeepMind-Abteilung entwickelte Modelle angekündigt: Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite und 3.5 Flash Cyber. Diese Updates konzentrieren sich primär auf Systemeffizienz, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Kostensenkung, was Entwicklern und Großunternehmen neue Möglichkeiten zur Erstellung von KI-Agenten eröffnet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Gemini 3.6 Flash-Modell, der Hauptvertreter der neuen Generation, wird vom Unternehmen als „Arbeitstier“ bezeichnet. Es wurde bei der Programmierung, der Textverarbeitung und bei multimodalen Aufgaben erheblich verbessert. Der wichtigste Aspekt ist, dass dieses Modell den Token-Verbrauch um bis zu 17 Prozent senken konnte, was es deutlich günstiger und effizienter macht als die vorherige 3.5 Flash-Version.

Spezialisierte Modelle für spezifische Aufgaben

Ein Highlight der Präsentation war die Vorstellung des Gemini 3.5 Flash Cyber-Modells. Dieses Modell wurde speziell darauf trainiert, Schwachstellen im Bereich der Cybersicherheit zu identifizieren und zu beheben. Laut Google wird dieses Tool derzeit im Rahmen eines Pilotprogramms für einen begrenzten Kreis von Partnern und Regierungsorganisationen bereitgestellt. Gemini 3.5 Flash-Lite ist das günstigste Modell der Serie und für Projekte konzipiert, die hohe Geschwindigkeit bei minimalen Kosten erfordern.

Wie ixbt.com berichtet, konzentriert sich Google mit dieser Veröffentlichung auf die Gewährleistung von Zuverlässigkeit und niedriger Latenz für Kunden, die KI-Agenten in großem Maßstab einsetzen. Die in der Tech-Welt am meisten erwartete Nachricht – das Update des Flaggschiffs Gemini 3.5 Pro – blieb jedoch auch diesmal aus. Gemini Pro wurde zuletzt im Februar aktualisiert, und die Verzögerung ist im wettbewerbsintensiven Umfeld deutlich spürbar.

Wettbewerb und das erwartete Gemini 4

Während Google die Aktualisierung seiner leistungsstärksten Modelle verzögert, schlafen die Konkurrenten nicht. OpenAI hat bereits die Versionen GPT-5.5 und GPT-5.6 vorgestellt, während Anthropic seine Marktposition mit leistungsstarken Modellen wie Claude Opus 4.8 und Claude Sonnet 5 festigt. Laut Bloomberg war Google gezwungen, das Modell Gemini 3.5 Pro zu verschieben, da es interne Leistungsziele nicht erreichte.

Logan Kilpatrick, Leiter der Produktabteilung bei Google DeepMind, erklärte, dass das Unternehmen das Modell Gemini 3.5 Pro derzeit mit Partnern testet und es bald der Öffentlichkeit zugänglich machen wird. Er gab zudem bekannt, dass das Team mit den bisher umfangreichsten Trainingsprozessen für die Entwicklung des Modells Gemini 4 begonnen hat. Dies dürfte in naher Zukunft einen neuen Wendepunkt im KI-Wettlauf markieren.

Diese Nachricht ist auch für Entwickler und Startups in Usbekistan von großer Bedeutung. Die Kostensenkung und Beschleunigung der Flash-Modellreihe reduziert die Kosten für die Erstellung lokaler KI-Dienste, was zur weiteren Verbreitung technologischer Lösungen beitragen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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