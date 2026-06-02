Historisches Dekret zur Entwicklung von Kultur und Kunst unterzeichnet

Es haben wahrhaft historische und freudige Tage für die Vertreter der Kultur, Kunst und Kreativwirtschaft unseres Landes begonnen! Unser Präsident hat ein wichtiges Dekret über „Umfassende Maßnahmen zur weiteren Entwicklung der Bereiche Kultur, Kunst und Literatur“ unterzeichnet.

Dieser historische Schritt wurde von der Leiterin der Präsidialverwaltung, Saida Mirziyoyeva, auf ihrer offiziellen Seite mit großer Zufriedenheit begrüßt, wobei sie die beispiellosen Möglichkeiten hervorhob, die für Kulturschaffende geschaffen werden und.

„Für die Entwicklung der Kultur sind nicht nur Inspiration, sondern auch Rahmenbedingungen wichtig, die es ermöglichen, kreative Ideen zu verwirklichen. Die Gestaltung der Kreativwirtschaft erfordert echte Unterstützung. Heute hat unser Präsident ein historisches Dekret unterzeichnet, das eine solche Hilfe bietet.“, betonte Saida Mirziyoyeva.

Fonds „Investition in Kreativität“ und enorme Steuervergünstigungen

Gemäß dem neuen Dokument wird in unserem Land „Investition in Kreativität“ ein staatlicher Zweckfonds offiziell gegründet. Das Erfreulichste ist, dass der Staat jährlich 200 Milliarden Sum für diesen Fonds bereitstellen wird, um vielversprechende und brillante kreative Projekte umzusetzen und zu finanzieren.

Darüber hinaus werden Unternehmern und Unternehmen, die im Bereich Kultur und Kunst tätig sind, beispiellose Steuererleichterungen gewährt. Ab sofort:

Unternehmer, die Konzertprogramme organisieren;

Filmgesellschaften, die Filme und Serien drehen;

Schöpfer von Inhalten für Kinder;

Private Theater, Kreativstudios und private Bildungseinrichtungen im Kulturbereich.

Diese Vertreter werden vollständig befreitvon der Mehrwertsteuer (MwSt.), Gewinnsteuer, Umsatzsteuer, Grund- und Vermögenssteuern sowie der Einkommensteuer (ESt) auf die Gehälter der Mitarbeiter.

Darüber hinaus stehen die Türen Usbekistans für ausländische Filmemacher weit offen. Einkünfte, die ausländische Filmgesellschaften durch die Produktion von Filmprodukten auf unserem Territorium erzielen, werden nicht als Einkünfte von Gebietsfremden in die Steuerbemessungsgrundlage einbezogen.

Hunderte Millionen an Auszeichnungen für Gewinner und Anreize für Mentoren

Das Dekret hat auch das System zur Entdeckung von Talenten und deren angemessener Belohnung grundlegend erneuert. Kreative, die bei prestigeträchtigen internationalen und nationalen Wettbewerben siegreich sind, erhalten hohe Geldpreise in folgender Höhe:

Für den Grand Prix und den 1. Platz: jeweils 300 Millionen und 100 Millionen Sum;

Für die Gewinner des 2. Platzes: 200 Millionen und 50 Millionen Sum;

Für die Gewinner des 3. Platzes: 100 Millionen und 25 Millionen Sum.

Auch unsere hart arbeitenden Pädagogen wurden nicht vergessen. Engagierte Lehrer und Konzertmeister, die diese Gewinner und Preisträger ausgebildet haben, erhalten das ganze Jahr über einen speziellen Bonus in Höhe von bis zu 100 Prozent ihres Monatsgehalts.

Wohnmöglichkeiten für bedürftige Mitarbeiter

Es wurden auch wunderbare Neuigkeiten bezüglich des sozialen Schutzes von Kulturschaffenden bekannt gegeben. Dem Dekret zufolge werden jährlich für 1.000 Mitarbeiter im Bereich Kultur, Kunst und Literatur, die dringend Wohnraum benötigen, 50 Prozent der anfänglichen Hypothekenzahlung vom Staat übernommen.

Es besteht kein Zweifel, dass diese historischen Neuerungen eine neue Ära der Schöpfung und Kreativwirtschaft in unserem Land einläuten werden. Im Namen unserer Redaktion gratulieren wir allen Kreativen und Kunstliebhabern zu diesen großartigen Möglichkeiten! Mögen neue kreative Höhenflüge gelingen!