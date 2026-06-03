Zarina Yuldosheva und Durdona Qurbanova: Die wahre Beziehung hinter den Kulissen

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Zarina Yuldosheva und Durdona Qurbanova: Die wahre Beziehung hinter den Kulissen

In einem Interview für die Sendung „Navo mehmonda“ teilte die Schauspielerin Zarina Yuldosheva interessante Gedanken über ihr Privatleben und ihre Beziehungen zu Kollegen. Während des Gesprächs fragte der Journalist nach Freundschaft und Wettbewerb in der Kunstwelt. Konkret lautete die Frage: „Wenn Imron seine Durdona Qurbanova hat, hat Mirjalol Nematov seine Zarina. Durdona Qurbanova ist zudem eine Ihrer engsten Freundinnen. Spüren Sie einen Wettbewerb zwischen Ihnen?“

Zarina Yuldosheva antwortete auf diese Frage aufrichtig und offen. Sie betonte, dass es zwischen ihnen nie einen Wettbewerb gegeben habe und dass sie Freundschaft immer über die Arbeit stellten. Laut der Schauspielerin sprechen sie, wenn sie sich außerhalb der Arbeit treffen, nicht über Kunst oder Rollen, sondern über ihr Privatleben, tägliche Erlebnisse und gemeinsame Geheimnisse.

Zarina merkte zudem ausdrücklich an, dass es während ihrer kreativen Tätigkeit nie zu Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten mit Durdona gekommen sei. Sie betonte, dass ein gesundes Umfeld und gegenseitiger Respekt in den Beziehungen zwischen Künstlern sehr wichtig seien und genau diese Faktoren ihre Freundschaft noch weiter gestärkt hätten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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