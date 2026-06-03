Unerwartete Antwort von Ulugbek Rahmatullayev: Was ist Glück? (Video)

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Unerwartete Antwort von Ulugbek Rahmatullayev: Was ist Glück? (Video)

In einer Videobotschaft auf seiner Instagram-Seite teilte der Sänger Ulugbek Rahmatullayev seine aufrichtigen und unkonventionellen Gedanken zum Begriff „Glück“.

Ihm zufolge ist man auf Fragen in Interviews und Gesprächen oft nicht vorbereitet, weshalb man manchmal nicht so antworten kann, wie man es gerne möchte. Nach dem Gespräch kommen dann Gedanken wie „Ich hätte es anders sagen können“ auf.

„Ich habe über eines nachgedacht: In Interviews werden viele Fragen gestellt. Weil man nicht vorbereitet ist, antwortet man manchmal nicht so, wie man es sich wünscht. Dann denkt man: ‚Ich hätte es anders sagen können.‘ Meiner Meinung nach ist Glück, nach Hause zu kommen und Zeichnungen zu sehen, die deine Kinder mit Kugelschreibern oder Bleistiften an die Wände gekritzelt haben“, sagt der Sänger.

Dieser Gedanke verbreitete sich in den sozialen Medien weitgehend und wurde von den Fans herzlich aufgenommen. Viele Beobachter unterstützten das aufrichtige Geständnis des Sängers und hinterließen ihre eigenen Gedanken in den Kommentaren.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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