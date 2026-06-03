Neues Duett von Sevinch und Kamron: „Gul“ kommt bald

Die Sänger Sevinch Mo‘minova und Kamron Mo‘minov haben bekannt gegeben, dass sie an einem neuen Duett für ihre Fans arbeiten. Der neue Song trägt den Titel „Gul“.

Obwohl das offizielle Premierendatum des Songs noch nicht bekannt gegeben wurde, haben die Künstler mitgeteilt, dass er in Kürze den Hörern präsentiert wird. Die Sänger teilten einen kurzen Ausschnitt des Tracks auf ihren Instagram-Seiten, was die Vorfreude der Fans weiter steigerte.

Der veröffentlichte Teaser verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und wurde von den Hörern herzlich aufgenommen. Viele Beobachter hinterlassen positive Kommentare und loben die Melodie des Songs und die Harmonie des Duets.

Insbesondere die Fans haben zum Ausdruck gebracht, dass sie ungeduldig auf die Vollversion des Songs warten und um eine frühere Premiere bitten. Es ist offensichtlich, dass der Song „Gul“ schon vor seiner Veröffentlichung großes Interesse geweckt hat.