Sridevis älteste Tochter erlebt beängstigenden Vorfall bei Premiere

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Sridevis älteste Tochter erlebt beängstigenden Vorfall bei Premiere

Die Premiere eines neuen Films mit Janhvi Kapoor, der ältesten Tochter der berühmten indischen Schauspielerin Sridevi, wurde von einem unerwarteten und gefährlichen Vorfall überschattet.

Während der Veranstaltung, als sie neben dem berühmten Schauspieler Ram Charan saß, näherte sich ein Fan der Bühne und sorgte mit einer aggressiven Geste für Panik und Unruhe.

Die Situation hätte sich verschlimmern können, wenn die Leibwächter des Schauspielers nicht schnell eingegriffen hätten. Aufmerksames Sicherheitspersonal führte den Fan sofort von der Bühne.

Janhvi Kapoor war Berichten zufolge von dem unerwarteten Vorfall schockiert und verängstigt. Die Veranstaltung wurde kurzzeitig unterbrochen.

Der Vorfall hat in den sozialen Medien für große Diskussionen gesorgt und die Sicherheitsfrage bei Prominentenveranstaltungen erneut in den Fokus gerückt.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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