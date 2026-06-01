Arsenal-Stars schlagen gegen Djed Spence und Kritiker zurück

Declan Rice und Noni Madueke haben scharf auf Kritiker in den sozialen Medien reagiert. Nach dem Gewinn der Premier League nach 22 Jahren befand sich Arsenal zwischen Meisterfeierlichkeiten und der bitteren Erinnerung an die Niederlage im Champions-League-Finale. Die Spieler blieben nicht stumm, nachdem Tottenham-Verteidiger Djed Spence die "Gunners" für ihre Niederlage gegen Paris Saint-Germain verspottet hatte. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Im Champions-League-Finale in Budapest verlor Arsenal im Elfmeterschießen gegen PSG. Während Eberechi Eze und Gabriel Magalhaes ihre entscheidenden Elfmeter verschossen, wurde Noni Madueke eingewechselt. Madueke postete auf Instagram ein Foto mit Declan Rice und dem Premier-League-Pokal und kommentierte: "Champions! Andere sind damit beschäftigt, zu twittern und Beiträge zu posten. Danke, Gott!"

Declan Rice unterstützte die Meinung seines Teamkollegen und antwortete in den Kommentaren mit: "Überall Eifersucht" und lachenden Emojis. Obwohl der ehemalige Kapitän von West Ham seinen Elfmeter im Finale verwandelte, stellte er den Gesamterfolg seines Teams und den Ligasieg in den Vordergrund. Während der Parade sagte Rice zu den Fans: "Sie haben uns ausgelacht, jetzt lachen sie nicht mehr. Wir werden nächste Saison stärker zurückkommen."

Djed Spence, der Hauptverantwortliche für diesen Konflikt, hatte die Arsenal-Stars die ganze Saison über verspottet. Nach dem Nord-London-Derby im Februar hatte der offizielle Arsenal-Account Spence getrollt, und der Verteidiger antwortete auf diesen Beitrag nach dem PSG-Sieg mit einem Vorhängeschloss-Emoji. Dies bewies erneut, wie intensiv die Rivalität zwischen den beiden Londoner Klubs ist.