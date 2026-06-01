Premier-League-Rekordhalter James Milner beendet mit 40 seine Karriere

James Milner, ein Symbol für Beständigkeit im Profifußball, hat beschlossen, seine Fußballschuhe im Alter von 40 Jahren an den Nagel zu hängen. Als absoluter Rekordhalter für die meisten Einsätze in der Geschichte der Premier League beendet er eine glanzvolle 24-jährige Karriere. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Mittelfeldspieler von Brighton, der im Januar 40 wurde, absolvierte insgesamt 658 Spiele in der englischen Meisterschaft. Damit übertraf er den Anfang des Jahres von Gareth Barry aufgestellten Rekord von 653 Spielen und wurde zum ultimativen „Marathonmann“ der Liga.

Der ehemalige englische Nationalspieler vertrat während seiner ein Vierteljahrhundert dauernden Karriere Vereine wie Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool und Brighton. Milner debütierte mit 16 Jahren für Leeds United und wurde damals zum jüngsten Torschützen der Premier League.

„Nach 24 Spielzeiten in der Premier League halte ich den Zeitpunkt für den Rücktritt für richtig. Ich verlasse den Fußball mit großem Stolz, Dankbarkeit und Erinnerungen für ein ganzes Leben. Als ich für meinen Jugendverein Leeds United debütierte, hätte ich mir eine so lange Reise nicht vorstellen können“, betonte Milner.

James Milner hat im Laufe seiner Karriere alle großen Trophäen gewonnen, darunter die Premier League, die Champions League und den FA Cup. Sein letzter Erfolg war die erneute Qualifikation für den Europapokal mit Brighton.