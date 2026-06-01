Bernardo Silva stimmt Wechsel zum FC Barcelona zu

Kurz vor Öffnung des Sommertransferfensters im europäischen Fußball verbreiten sich echte Bomben-Nachrichten. Der portugiesische Star-Mittelfeldspieler Bernardo Silva, dessen Vertrag beim amtierenden englischen Meister Manchester City ausläuft, hat sich zu einem radikalen Karriereschritt entschieden. Insidern zufolge hat der 31-jährige Spielmacher seine endgültige Zustimmung gegeben, ab der nächsten Saison das Trikot des katalanischen Spitzenklubs FC Barcelona zu tragen.

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Die Einigung steht, aber das letzte Wort hat der Cheftrainer!

Nach neuesten Informationen der angesehenen spanischen Zeitung AS steht dieser große Transfer kurz vor dem Abschluss. Obwohl der Vertrag noch nicht vollständig formalisiert und unterzeichnet ist, konnte sich die Führung der Blaugrana bereits mit dem Spieler selbst auf alle persönlichen Bedingungen einigen.

Sportdirektor Deco und Klubpräsident Joan Laporta möchten Bernardo Silva unbedingt im Camp Nou sehen. Doch es gibt einen wichtigen Faktor:

Trainer-Filter: Damit dieser Transfer vollständig vollzogen werden kann, ist die endgültige Bestätigung des neuen Cheftrainers des FC Barcelona, Hansi Flick, erforderlich. Der Vertrag tritt erst in Kraft, nachdem der deutsche Experte sein offizielles Einverständnis gegeben hat.

Abgelehnte Angebote: Warum entschied sich Bernardo für Barca?

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Tatsache, dass der portugiesische Star ablösefrei wird, viele führende europäische Teams auf den Plan gerufen hat. Er hatte sehr lukrative und attraktive Angebote erhalten.

Silva lehnte Angebote aus folgenden Ländern und Klubs zugunsten des FC Barcelona ab:

Spanien und Portugal: Atletico Madrid und sein Heimatverein Benfica.

Top-Ligen: Führende Teams aus Frankreich und Italien.

Viel Geld: Türkische Giganten und milliardenschwere Klubs aus Saudi-Arabien.

Der Spieler ließ jedoch alle anderen Optionen beiseite und zog es vor, am Projekt der Katalanen teilzunehmen.

Ende einer 9-jährigen Ära in der Stadt

Am 30. Juni läuft der aktuelle Arbeitsvertrag von Bernardo Silva bei Manchester City offiziell aus. Es ist erwähnenswert, dass er seit 2017 die Farben der Cityzens würdig verteidigt und zu einem festen Bestandteil des Teams von Pep Guardiola geworden ist.

Seine Leistungen in der abgelaufenen Saison waren wie folgt:

Teilnahme an Wettbewerben Tore und Vorlagen Status im Klub Insgesamt in allen Wettbewerben 53 Spiele 3 Tore und 5 Vorlagen Er war als treibende Kraft bei der Organisation der Angriffe auf dem Platz aktiv.

Was glauben Sie, kann Bernardo Silva beim FC Barcelona genauso erfolgreich und glänzend spielen wie bei Manchester City? Wird Flick diesem Transfer zustimmen?

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