William Saliba im Champions-League-Finale verletzt

Der Finalabend in Budapest wurde für William Saliba zum Albtraum. Der Verteidiger von Arsenal verpasste nicht nur den Champions-League-Pokal, sondern verschlimmerte auch seine Verletzung, was seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Nordamerika gefährdet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das Duell zwischen Arsenal und PSG am Samstagabend endete dramatisch. Die 120 Minuten in der Puskas Arena endeten 1:1, im Elfmeterschießen setzte sich der Pariser Club durch. Saliba spielte die gesamte Partie, doch es stellte sich heraus, dass er bereits mit einer leichten Verletzung in das Spiel gegangen war.

Laut Foot Mercato verschlechterte sich der körperliche Zustand des 25-jährigen Verteidigers aufgrund der hohen Belastung während des Spiels. Nun steht seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der französischen Nationalmannschaft, die am 11. Juni beginnt, in Frage. Dies könnte ein schwerer Verlust für Didier Deschamps sein.

Im Lager von Arsenal herrscht derzeit gedrückte Stimmung. Die Schützlinge von Mikel Arteta waren einem historischen Sieg sehr nahe, doch ein Fehler von Gabriel und die Verletzung von Saliba machten alles zunichte. Das medizinische Team arbeitet nun daran, den Spieler in kürzester Zeit wieder fit zu bekommen.