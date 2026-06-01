Asamoah Gyan und James Rodriguez: One-Hit-Wonder in der Geschichte der Weltmeisterschaft

Die Weltmeisterschaft ist eine großartige Bühne für viele Spieler, um sich zu präsentieren und zum Star aufzusteigen. Es gibt jedoch Spieler, die genau in diesem Turnier glänzen und später von der großen Bildfläche verschwinden. Unter Fußballfans ist es zur Tradition geworden, sich an Namen zu erinnern, die zeitweise vergessen wurden oder unerwartet auftauchten. Namen wie Papiss Cissé oder Julio Olarticoechea gehören dazu. Goal.com berichtet .

Dieses Turnier hat viele Überraschungshelden hervorgebracht. Während einige ihren Erfolg fortsetzen konnten, brannten andere sehr schnell und erloschen ebenso schnell. Spieler, die in ihrer Karriere nur einmal den Gipfel erreichten und dieses Niveau nie wieder halten konnten, haben einen besonderen Platz in der Fußballwelt. GOAL berichtet über solche "One-Hit-Wonder".

Bei der Weltmeisterschaft 2010 erzielte die ghanaische Nationalmannschaft insgesamt vier Tore, von denen drei auf das Konto von Asamoah Gyan gingen. Obwohl er damals für den Ligue 1-Verein Rennes spielte, war er noch kein Weltstar. Ghana wurde zur wahren Entdeckung des Turniers, und Gyan erregte die Aufmerksamkeit aller, als er im Achtelfinale das Siegtor gegen die USA erzielte.

Obwohl er im Viertelfinale gegen Uruguay in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschoss, wurde Asamoah Gyan zur unvergesslichen Legende der WM 2010. Seine brillante Leistung bei diesem Turnier und der spätere unerwartete Aufstieg von Spielern wie James Rodriguez bleiben eines der interessantesten Kapitel in der Geschichte der Weltmeisterschaften.