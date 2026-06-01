Alan Shearer schlägt vor, Jude Bellingham auf die Bank zu setzen

Die englische Legende Alan Shearer hat vor der Weltmeisterschaft 2026 eine überraschende Aussage gemacht. Er besteht darauf, dass der Star von Real Madrid, Jude Bellingham, aus der Startelf gestrichen werden sollte. Während sich das Team von Thomas Tuchel auf das erste Spiel gegen Kroatien vorbereitet, glaubt Shearer, dass Änderungen im Mittelfeld notwendig sind, um die Leistung von Harry Kane zu steigern. Dies berichtet Goal.com .

Shearer ist der Meinung, dass Morgan Rogers von Aston Villa in der aktuellen Situation taktisch wertvoller ist als Bellingham. Beim Start einer Betfair-Kampagne sagte der ehemalige Stürmer: "Jude würde bei mir im ersten Spiel nicht in der Startelf stehen. Ich denke, Tuchel wird Elliot Anderson und Declan Rice auf die Doppelsechs stellen und Morgan Rogers davor spielen lassen. Genau das würde ich tun."

Der Hauptgrund für diese kontroverse Wahl ist die Steigerung der Effizienz von Kapitän Harry Kane. Shearer betont, dass England in früheren Turnieren Probleme hatte, weil Spieler fehlten, die hinter die Abwehrkette des Stürmers stießen. Er glaubt, dass Rogers diese Aufgabe besser erfüllen kann als andere kreative Mittelfeldspieler.

"Wir haben im letzten Turnier nicht den besten Kane gesehen. Um seine Effizienz bei Bayern zu erreichen, braucht er Spieler um sich herum, die ständig nach vorne drängen. Er lässt sich gerne fallen, um den Ball zu holen, aber jemand muss dann seinen Platz einnehmen. Wenn England erfolgreich sein will, müssen sie das Beste aus Kane herausholen", fügte Shearer hinzu.

Shearer lobte auch die Entwicklung von Elliot Anderson. Seit er Newcastle verlassen hat, hat das junge Talent sein Spiel auf ein neues Niveau gehoben und scheint nun bereit zu sein, neben Declan Rice bei großen Turnieren aufzulaufen.