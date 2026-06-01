Du bist noch nicht Ronaldinho: Wie Messi bei Barcelona Kaffee kochte

Obwohl Lionel Messi heute als einer der größten Spieler der Fußballgeschichte anerkannt ist, musste auch er sich in seiner Jugend der Teamhierarchie unterordnen. Der ehemalige Barcelona-Spieler Andrea Orlandi sprach über die einzigartige Beziehung zwischen dem argentinischen Talent und dem legendären Ronaldinho. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Orlandi nutzte Ronaldinho eine interessante Methode, um sicherzustellen, dass der junge Messi nicht abhebt. Der brasilianische Star fragte Messi scherzhaft: „Na, wie viele Weltmeisterschaften hast du schon gespielt, Neuling?“ und ließ ihn Kaffee kochen. Messi bereitete seinem Mentor den Kaffee ohne Widerworte zu.

„Das war nicht nur ein Witz in der Umkleidekabine, sondern eine Art, Messi nah bei sich zu behalten und ihm Zuneigung zu zeigen. Ronaldinho sagte ihm quasi: 'Du bist noch nicht Ronaldinho', und forderte den jungen Star auf, auf dem Boden zu bleiben“, erinnert sich Orlandi. Die beiden Genies verstanden sich auf dem Platz blind, und der Brasilianer erkannte sofort Messis Potenzial.

Ronaldinho war zu jedem aufrichtig, behandelte Messi jedoch mit besonderem Respekt. Er sagte dem jungen Leo oft: „Eines Tages wirst du das Niveau erreichen, an dem du mit mir am selben Tisch sitzt.“ Letztendlich wusste der Ballon d'Or-Gewinner von 2005, dass er sein Trikot mit der Nummer 10 einem würdigen Nachfolger überließ.