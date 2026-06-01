Warum trainiert Marcus Rashford im Trainingszentrum von Inter Miami?

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Warum trainiert Marcus Rashford im Trainingszentrum von Inter Miami?

Der Stürmer der englischen Nationalmannschaft, Marcus Rashford, setzt seine Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den USA fort. Der Spieler hat vor dem Turnier das Training im hochmodernen Trainingszentrum von Inter Miami aufgenommen, das auch von Lionel Messi und den MLS-Siegern genutzt wird. Auf Anweisung von Nationaltrainer Thomas Tuchel begann Rashford früher als seine Teamkollegen mit dem Training, um sich an die Hitze in Florida zu gewöhnen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Thomas Tuchel hatte seinem 26-köpfigen Kader empfohlen, die Pause in amerikanischen Zeitzonen zu verbringen. Dies gilt als wichtig, um sich an die klimatischen Bedingungen der kommenden Weltmeisterschaft anzupassen. Studien zufolge wird erwartet, dass ein Viertel der WM-Spiele bei Temperaturen über 26 Grad ausgetragen wird. Aus diesem Grund entschied sich Rashford für eine individuelle Vorbereitung im feuchten Miami.

Rashford arbeitet unter der Aufsicht eines persönlichen Trainers im Komplex von Inter Miami, der David Beckham gehört. Interessanterweise teilte er in den sozialen Medien ein Foto mit seinem Trainer, auf dem er ein Trikot von Manchester United trägt. Dies zeigt, dass der Spieler trotz seines Engagements in Spanien die Verbindung zu seinem Verein nicht abgebrochen hat. Er verbessert seine Fähigkeiten seit 2016 privat mit Colin Little.

Die Zukunft des Stürmers bleibt Gegenstand intensiver Diskussionen. Nachdem Rashford die letzte Saison auf Leihbasis beim FC Barcelona verbracht hatte, wurde er von Deco für seine gute Anpassung an das System von Hansi Flick gelobt. Der katalanische Verein zögert jedoch aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, seine Kaufoption in Höhe von 26 Millionen Pfund zu aktivieren.

Die Führung des FC Barcelona versucht, die Ablösesumme für Rashford zu senken, nachdem sie 70 Millionen Pfund für Anthony Gordon ausgegeben hat. Unterdessen soll Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta die Situation genau beobachten und den Spieler verpflichten wollen, um seine Offensive zu verstärken.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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