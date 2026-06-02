Bayer Leverkusen-Star Alejandro Grimaldo möchte zu einem La Liga-Team wechseln

Bayer Leverkusen-Außenverteidiger Alejandro Grimaldo hat erneut seinen Wunsch bekräftigt, seine Karriere in Spanien fortzusetzen. Das ehemalige Talent der Barcelona-Akademie betrachtet die Rückkehr in seine Heimat als langfristiges Ziel und beabsichtigt, diesen Plan bald umzusetzen. Dies berichtet Goal.com .

Im Gespräch mit Journalisten während des Trainingslagers der spanischen Nationalmannschaft äußerte sich der 30-jährige Fußballer offen zu den Transfergerüchten. „In meiner langjährigen Profikarriere habe ich mich an verschiedene Gerüchte gewöhnt. Ich habe immer gesagt: Ich möchte in die La Liga zurückkehren. Das ist eines meiner Hauptziele. Ich bin in Leverkusen glücklich, aber eines Tages werde ich nach Spanien zurückkehren“, sagte Grimaldo.

Diese Aussagen haben die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr des Spielers zum FC Barcelona weiter angeheizt. Obwohl Alejandro Grimaldo in der La Masia ausgebildet wurde, kam er nie in der höchsten spanischen Spielklasse zum Einsatz. Er wechselte 2016 von Barcelona B zum portugiesischen Klub Benfica.

Der Vertrag des Spielers, der derzeit als einer der besten offensiven Außenverteidiger der Welt gilt, läuft bei Bayer Leverkusen noch bis 2027. Dennoch möchte er seinen Traum, für einen der spanischen Giganten zu spielen, nicht aufgeben. Er ist der Meinung, dass der Stil der La Liga perfekt zu seinem Spiel passt.

Obwohl der deutsche Meister versucht, seinen Vizekapitän zu halten, könnte die feste Entscheidung des Spielers zu großen Veränderungen auf dem Transfermarkt führen. Grimaldo betonte, dass er weiter daran arbeiten werde, bis er sein Ziel erreicht hat.