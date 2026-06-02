Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken hat den Gerüchten um Stürmer Serhou Guirassy ein Ende gesetzt und Berichte über einen möglichen Wechsel in die Türkei dementiert. Der Bundesliga-Gigant hat seine Absicht bekräftigt, seinen Top-Torjäger vor der neuen Saison zu halten. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl der türkische Klub Fenerbahçe aktives Interesse an einem Transfer von Serhou Guirassy zeigt, hat die Führung im Signal Iduna Park keinerlei Verhandlungen aufgenommen. Ricken betonte gegenüber der WAZ: „Es liegt uns kein Angebot für Serhou vor. Wir haben auch nicht die Absicht, ihn abzugeben. Er hat seinen Wert in den vergangenen Spielzeiten voll unter Beweis gestellt.“

Obwohl der Verein offiziell erklärt, dass der Spieler unverkäuflich sei, deuten inoffizielle Quellen darauf hin, dass Borussia Dortmund erst bei Angeboten über 40 Millionen Euro gesprächsbereit wäre. Wichtig ist, dass die Ausstiegsklausel im Vertrag des 30-jährigen Stürmers für Fenerbahçe nicht gilt, was dem deutschen Klub die volle Kontrolle über die Transferbedingungen gibt.

Die Spekulationen um Serhou Guirassy wurden hauptsächlich durch die internen Präsidentschaftswahlen bei Fenerbahçe angeheizt. Kandidat Aziz Yıldırım hatte versprochen, den Stürmer bei einem Wahlsieg zu verpflichten. Die Dortmunder Seite hält jedoch Berichte über mündliche Absprachen für haltlos.