Borussia Dortmund erteilt Fenerbahçe Absage bei Serhou Guirassy

·52·Sport
Borussia Dortmund erteilt Fenerbahçe Absage bei Serhou Guirassy

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken hat den Gerüchten um Stürmer Serhou Guirassy ein Ende gesetzt und Berichte über einen möglichen Wechsel in die Türkei dementiert. Der Bundesliga-Gigant hat seine Absicht bekräftigt, seinen Top-Torjäger vor der neuen Saison zu halten. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl der türkische Klub Fenerbahçe aktives Interesse an einem Transfer von Serhou Guirassy zeigt, hat die Führung im Signal Iduna Park keinerlei Verhandlungen aufgenommen. Ricken betonte gegenüber der WAZ: „Es liegt uns kein Angebot für Serhou vor. Wir haben auch nicht die Absicht, ihn abzugeben. Er hat seinen Wert in den vergangenen Spielzeiten voll unter Beweis gestellt.“

Obwohl der Verein offiziell erklärt, dass der Spieler unverkäuflich sei, deuten inoffizielle Quellen darauf hin, dass Borussia Dortmund erst bei Angeboten über 40 Millionen Euro gesprächsbereit wäre. Wichtig ist, dass die Ausstiegsklausel im Vertrag des 30-jährigen Stürmers für Fenerbahçe nicht gilt, was dem deutschen Klub die volle Kontrolle über die Transferbedingungen gibt.

Die Spekulationen um Serhou Guirassy wurden hauptsächlich durch die internen Präsidentschaftswahlen bei Fenerbahçe angeheizt. Kandidat Aziz Yıldırım hatte versprochen, den Stürmer bei einem Wahlsieg zu verpflichten. Die Dortmunder Seite hält jedoch Berichte über mündliche Absprachen für haltlos.

Borussia DortmundFenerbahçeSerhou GuirassyTransferBundesliga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Türkische Nationalmannschaft mit großem Respekt zur WM verabschiedetHeute, 08:58Wechsel an der Spitze: Usbekistan hat eine neue Nummer eins im SchachHeute, 08:35Warum will Cristiano Ronaldo die Weltmeisterschaft gewinnen?Heute, 08:33Real Madrid vollzieht Überraschungstransfer: Dumfries wechselt nach MadridHeute, 08:31Romelu Lukaku erzielt 90. Tor für BelgienHeute, 08:19Borussia Dortmund verpflichtet neuen Star, um Serhou Guirassy zu haltenHeute, 08:17
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt