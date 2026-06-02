Robbie Keane als Top-Kandidat für den Trainerposten bei Celtic

Der ehemalige Stürmer des FC Liverpool und der irischen Nationalmannschaft, Robbie Keane, gilt als einer der Hauptkandidaten für das Traineramt bei Celtic. Laut dem Daily Record hat der 45-Jährige in London formelle Gespräche mit der Vereinsführung geführt und sein ehrgeiziges Projekt vorgestellt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Celtic befindet sich derzeit in einer heiklen Situation bezüglich der Trainerfrage. Es wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen, ob man mit dem erfahrenen Martin O'Neill, der das Team in einer schwierigen Phase übernahm und am letzten Spieltag die Meisterschaft sicherte, weitermacht oder einen neuen Weg einschlägt. Obwohl der 74-jährige O'Neill bei den Fans hohes Ansehen genießt, prüft die Führung die Option eines jüngeren Trainers für die Zukunft.

Um seine Kandidatur zu untermauern, hat Robbie Keane vorgeschlagen, einen Trainerstab zusammenzustellen, der den schottischen Fußball bestens kennt. Sein Plan sieht vor, den ehemaligen Celtic-Kapitän Scott Brown, den aktuellen B-Team-Trainer Jonny Hayes und Stephen Glass als Assistenten zu verpflichten.

Keane und Glass arbeiteten kürzlich gemeinsam beim ungarischen Verein Ferencváros, und dieses Duo pflegt enge Kontakte zu Scott Brown. Brown und Hayes besuchten kürzlich Budapest, um im Rahmen ihrer UEFA-Pro-Lizenz die Arbeitsprozesse von Keane und Glass zu beobachten.

Die Celtic-Führung wird sich in den kommenden Tagen mit Martin O'Neill treffen, um zu besprechen, ob er für eine weitere Saison bleibt. Erst danach wird eine endgültige Entscheidung über die Option Robbie Keane getroffen. Zur Erinnerung: Keane spielte 2010 als Leihspieler für Celtic.