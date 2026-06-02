Chelsea präsentiert neue Trikots für die Saison 2026-27

Chelsea hat in Zusammenarbeit mit Nike offiziell das neue Heimtrikot für die Saison 2026-27 vorgestellt. Nach einer globalen Werbekampagne mit Stars wie Justin Rose und Madonna kombiniert das Trikot 70er-Jahre-Nostalgie mit moderner Aero-FIT-Technologie. Das Hauptmerkmal ist das aktualisierte gold-gelbe Retro-Löwenwappen. Laut Goal.com berichtet darüber.

Das neue Heimtrikot erscheint im traditionellen "Bright Blue" mit einem Knopfkragen. Zum 75. Jahrestag der Ankunft von Ted Drake sind Löwenkralle-Abdrücke zentral in das Stoffdesign eingearbeitet. Das Nike-Logo und das Vereinswappen sind mit "Midwest Gold"-Akzenten verziert. Das Design wurde in enger Abstimmung mit den Fans entwickelt.

Die Replica-Version kostet 89,99 Pfund, während die professionelle "Authentic"-Version, die von den Spielern getragen wird, 134,99 Pfund kostet. Der Verein bewirbt das Trikot weltweit durch Konzerte und Wandmalereien.

Auch erste Informationen zum Auswärtstrikot von Chelsea sind durchgesickert. Es wird vermutet, dass das Team nach einer zehnjährigen Pause zu einem schwarzen Auswärtstrikot zurückkehrt. Es wird keine grafischen Muster enthalten, sondern nur gelbe Streifen an Kragen und Ärmeln, was an das berühmte Auswärtstrikot der Saison 2012/13 erinnert.