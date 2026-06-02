Marcel Desailly reagiert auf die Kritik an Kylian Mbappe

Die französische Fußballlegende Marcel Desailly hat scharf auf die Kritik an seinem Landsmann Kylian Mbappe reagiert. Angesichts der Diskussionen über die Leistungen des Stürmers bei Real Madrid und sein Privatleben hat der Weltmeister von 1998 den Starspieler verteidigt. Dies berichtet Goal.com .

Berichten zufolge wird erwartet, dass Jose Mourinho im kommenden Sommer das Ruder bei den "Königlichen" übernimmt. Desailly ist der Meinung, dass der neue Trainer das taktische System gezielt um Mbappe herum aufbauen sollte, ohne von ihm eine aktive Defensivarbeit zu fordern. "Mbappe war nie ein Problem für einen Trainer. Mourinho würde das bestätigen: 'Ich bin glücklich mit den 40-42 Toren, die Mbappe pro Jahr erzielt; ich muss die Mannschaft einfach an ihn anpassen', betonte der ehemalige Verteidiger.

Dass Real Madrid in den letzten zwei Spielzeiten ohne große Titel blieb, was mit Mbappes Transfer 2024 zusammenfiel, hat die Kritik weiter verschärft. Auch die Italienreise des Spielers und sein Genesungsprozess nach einer Verletzung wurden in den Medien breit diskutiert. Desailly stimmt jedoch nicht mit der Ansicht überein, dass das Privatleben von Spielern unter ständiger Beobachtung stehen sollte.

"Die Fans denken, ein Spieler gehört nur dem Verein, aber das ist übertrieben. Was ich in meiner Freizeit mache, ist meine Sache. Ich sehe Mbappe nicht als Problem für Mourinho, es ist lediglich eine Frage der taktischen Anpassung", fügte Desailly hinzu. Er glaubt, dass ein Spitzenverein wie Real Madrid in der Lage sein sollte, die fehlende Defensivarbeit eines Spielers, der 40 Tore pro Saison erzielt, zu kompensieren.

Nun liegt der Fokus darauf, wie Jose Mourinho Stars wie Vinicius Junior, Jude Bellingham und Kylian Mbappe in ein einheitliches System integrieren wird. Die Fans in Madrid hoffen, dass diese Verpflichtung die zweijährige Durststrecke ohne Titel beenden wird.