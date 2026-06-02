Die Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika steht im Rampenlicht von Millionen Fans und renommierten Sportmedien. Eine der größten Fragen des Turniers betrifft zweifellos die Auftritte der lebenden Legende Lionel Messi. Lionel Scaloni, Nationaltrainer des amtierenden Weltmeisters Argentinien, äußerte sich offen und ehrlich dazu, wie oft der Star von Inter Miami in den kommenden Spielen zum Einsatz kommen wird.

Der Cheftrainer betonte erneut, wie wichtig Messi für das Team ist, und erklärte, dass seine Einsatzzeit allein vom Wunsch des Spielers abhänge.

„Leo spielt so lange und so oft er will“

Der erfahrene Trainer Lionel Scaloni betonte, dass er nicht an den Fähigkeiten des Fußballkönigs zweifle, und äußerte sich wie folgt:

„Leo spielt auf dem Platz so lange, wie er möchte. Denn wir alle wissen sehr gut, wozu er auf dem grünen Rasen fähig ist und welche Wunder er vollbringen kann. Dass er an seiner sechsten Weltmeisterschaft teilnimmt, was ein Rekord ist, überrascht uns überhaupt nicht. Wie könnte das jemanden überraschen?

Eigentlich ist etwas anderes überraschend: Es ist erstaunlich, dass ein solches Genie wie Messi nur vier große Titel im Trikot der Nationalmannschaft gewonnen hat. Dabei war er in seiner Karriere schon zweimal bei der Copa América und einmal bei der Weltmeisterschaft ganz nah am Titel dran.“, — berichtete die renommierte Globo -Publikation unter Berufung auf Scaloni.

Auf zu neuen Erfolgen bei der sechsten WM

Zur Erinnerung: Der 38-jährige Lionel Messi hat im Laufe seiner Karriere mit der argentinischen Nationalmannschaft bereits alle erdenklichen Gipfel erreicht. Neben dem Titel bei der WM 2022 in Katar feierte er auch bedeutende Erfolge auf kontinentaler Ebene.

Nach dieser zuversichtlichen Aussage des Trainers können sich die argentinischen Fans darauf freuen, ihren geliebten Kapitän noch lange bei der WM 2026 auf dem Platz zu sehen. Wir wünschen der „Albiceleste“ unter der Führung von Messi viel Erfolg bei den kommenden Spielen. Verfolgen Sie die neuen Rekorde des Fußballkönigs mit Zamin!