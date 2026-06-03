Arsenal-Verteidiger Gabriel Magalhaes erfährt trotz seines entscheidenden verschossenen Elfmeters gegen PSG im Champions-League-Finale beispiellose Unterstützung von den Fans. Nach der Niederlage stiegen die Verkäufe der Trikots des Brasilianers unerwartet um 350 Prozent. Wie The Athletic berichtet, wurden Trikots mit Gabriels Namen direkt nach dem Fehler zum meistverkauften Produkt. Dies berichtet Goal.com .

Im Finale trat der 28-jährige Verteidiger an, um den fünften Elfmeter zu schießen, doch sein Schuss ging über die Latte. Infolgedessen sicherte sich der Pariser Club zum zweiten Mal in Folge die prestigeträchtigste Trophäe Europas. Dennoch zeigten die Arsenal-Fans Solidarität, anstatt ihren Spieler zu beschuldigen. Am Wochenende verkauften sich Gabriels Trikots doppelt so oft wie die jedes anderen Stars der Mannschaft.

Gabriel wandte sich über soziale Medien an die Fans und drückte seine tiefe Trauer über die Niederlage aus, betonte aber seinen Stolz auf das Team, das nach 22 Jahren wieder den Titel in der Premier League gewonnen hat. „Es ist sehr schmerzhaft, aber ich bin stolz auf das, was wir in dieser Saison erreicht haben. Danke an unsere großartigen Fans, die uns bei jedem Schritt unterstützt haben“, schrieb der Spieler in seinem Beitrag.

Der brasilianische Verteidiger war in dieser Saison ein Grundpfeiler des Erfolgs des Londoner Clubs. Er bestritt 51 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte dabei 4 Tore. Gabriel, der bei Arsenal bis 2029 unter Vertrag steht, hat insgesamt 261 Spiele für den Verein absolviert. Es ist klar, dass ein Fehler seinen bedeutenden Stellenwert in der Vereinsgeschichte nicht überschatten kann.

Nun konzentriert sich Gabriel auf seine internationalen Aufgaben mit der brasilianischen Nationalmannschaft. Er bereitet sich auf die Weltmeisterschaft vor. Die Brasilianer treffen in der Gruppenphase auf Marokko, Haiti und Schottland. Zuvor wird der Verteidiger voraussichtlich am 7. Juni in einem Freundschaftsspiel gegen Ägypten zum Einsatz kommen.