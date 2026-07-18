Lionel Scaloni enthüllt den Plan für das WM-Finale gegen Spanien

Die argentinische Nationalmannschaft trifft im Finale der Weltmeisterschaft 2026 auf Spanien. Vor dem entscheidenden Duell betonte Lionel Scaloni, dass das Spiel des Gegners für sein Team kein Geheimnis sei, aber reines Verteidigen für einen Sieg nicht ausreichen werde.

Laut dem argentinischen Nationaltrainer muss das Team nicht nur die gefährlichen Aspekte Spaniens einschränken, sondern dem Gegner auch das eigene Spiel aufzwingen.

Spanien ist bereits bestens analysiert

Lionel Scaloni gab bekannt, dass der Trainerstab Argentiniens bereits vor langer Zeit mit der Analyse der spanischen Nationalmannschaft begonnen hat.

„Wir haben Spanien schon früher analysiert, weil wir eigentlich im März gegen sie spielen sollten“, sagte der Experte auf der Pressekonferenz.

Er betonte, dass Argentinien seit Dezember alle potenziellen Gegner untersucht habe, auf die man bei der Weltmeisterschaft treffen könnte.

Daher wurde sich vor dem Finale nicht nur auf Spanien konzentriert.

„Wir wissen genau, wie sie spielen“

Scaloni erklärte, dass der Spielstil und die Stärken Spaniens der Fußballwelt bestens bekannt seien.

„Sie erneut von Grund auf zu analysieren, ist nicht der richtige Weg. Wir wissen genau, wie die Spanier spielen, und ihre Stärken sind jedem bekannt“, sagte er.

Spanien zeichnet sich durch Ballbesitz, Kurzpassspiel und kollektive Aktionen aus, mit denen sie den Gegner unter Druck setzen. Argentinien wird versuchen, diese Vorteile im Finale so weit wie möglich zu begrenzen.

Argentinien wird nicht nur verteidigen

Scaloni betonte, dass das Stoppen der spanischen Angriffe nicht die einzige Aufgabe im Finale sei.

„Wir werden versuchen, ihre gefährlichsten Waffen zu neutralisieren. Gleichzeitig müssen wir dem Gegner unser eigenes Spiel aufzwingen“, so der Trainer.

Er fügte hinzu, dass Argentinien taktische Mittel einsetzen werde, die gegen Spanien als besonders effektiv gelten.

Das bedeutet, dass die amtierenden Weltmeister im Finale nicht nur auf Fehler des Gegners warten, sondern selbst die Initiative ergreifen wollen.

Historisches Ergebnis im Finale erwartet

Das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien findet in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli statt.

Die Begegnung beginnt um 00:00 Uhr nach Ortszeit Taschkent.

Sollte Argentinien gewinnen, wäre es der vierte Weltmeistertitel in der Geschichte des Landes. Spanien tritt an, um zum zweiten Mal den Weltpokal zu gewinnen.

Wird Spaniens Ballbesitz triumphieren oder wird Scalonis Plan Argentinien den nächsten Titel bescheren?