Tuchel übernimmt nach Halbfinal-Niederlage die volle Verantwortung

Thomas Tuchels Entscheidungen wurden nach Englands 1:2-Niederlage im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Argentinien scharf kritisiert. Der deutsche Trainer erklärte offen, dass er seine Auswechslungen nicht bereue, sich aber der Verantwortung nicht entziehe.

Vor dem Spiel um Platz drei gegen Frankreich reagierte Tuchel auf die Kritik und verteidigte die Entscheidungen, die er zu diesem Zeitpunkt getroffen hatte.

„Wenn jemand die Schuld auf sich nehmen muss, bin ich bereit“

Auf der Pressekonferenz äußerte Tuchel seine Bereitschaft, die Verantwortung für die taktischen Entscheidungen im Spiel gegen Argentinien zu übernehmen.

„Wenn jemand die Schuld auf sich nehmen muss, bin ich bereit, das zu tun. Wenn ich eine solche Vereinbarung unterschreiben muss, bin ich einverstanden“, sagte er.

Gleichzeitig betonte der Trainer, dass er seine Entscheidungen nicht aufgrund des Drucks der Kritik revidieren werde.

Tuchel bereut seine Auswechslungen nicht

Tuchels defensive Umstellungen, nachdem England in Führung gegangen war, hatten viele Fragen aufgeworfen.

Der Trainer sagte jedoch, er habe das Gefühl gehabt, in dieser Situation in das Spiel der Mannschaft eingreifen zu müssen.

„Ich bereue meine Entscheidungen nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich für die Mannschaft etwas ändern musste“, sagte Tuchel.

Seiner Meinung nach muss ein Trainer die Situation während des Spiels bewerten und schnelle Entscheidungen treffen.

Entscheidungen basieren auf Intuition und Erfahrung

Tuchel betonte, dass er die Auswechslungen weder zufällig noch unter Druck vorgenommen habe.

„Ich habe die Entscheidung auf Basis meines Bauchgefühls, meiner Intuition und meiner Erfahrung getroffen. Ich habe das alles getan, um der Mannschaft zu helfen und ein Ergebnis zu erzielen“, sagte der englische Nationaltrainer.

Dennoch kassierte England spät im Spiel zwei Gegentore und verpasste den Einzug ins Finale.

„Niemand weiß, was eine andere Entscheidung gebracht hätte“

Tuchel äußerte sich auch zu den von Kritikern vorgeschlagenen Alternativen.

Er ist der Meinung, dass niemand garantieren könne, dass andere Spieler oder eine andere Taktik zwangsläufig zu einem besseren Ergebnis geführt hätten.

„Was eine andere Auswechslung oder eine andere taktische Änderung bewirkt hätte – das weiß niemand“, so der Trainer.

England trifft nun auf Frankreich

Nach der Halbfinal-Niederlage trifft die englische Nationalmannschaft im Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft auf Frankreich.

Dieses Spiel ist auch für Tuchel von besonderer Bedeutung, da der Trainer die Möglichkeit hat, auf die Kritik nach dem Spiel gegen Argentinien mit einem Ergebnis auf dem Platz zu antworten.