Rodri nennt Messi den Größten, betont aber einen Aspekt

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Rodri nennt Messi den Größten, betont aber einen Aspekt

Der Mittelfeldspieler der spanischen Nationalmannschaft, Rodri, zollte Lionel Messi vor dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 großes Lob. Obwohl er den argentinischen Kapitän als den größten Spieler der Fußballgeschichte bezeichnete, betonte er, dass die Gefahr im Finale nicht auf einen einzigen Spieler beschränkt sei.

Im entscheidenden Duell zwischen Spanien und Argentinien könnte das kollektive Spiel über die individuelle Klasse triumphieren.

„Es gibt keinen Grund zu erklären, wer er ist“

Während der Pressekonferenz vor dem Spiel wurde Rodri auf den argentinischen Anführer angesprochen.

„Ich denke, es gibt keinen Grund zu erklären, wer er ist. Lionel ist der größte Spieler der Geschichte“, sagte der spanische Mittelfeldspieler.

Rodri hob nicht nur Messis Fähigkeiten auf dem Platz hervor, sondern auch seine Führungsrolle innerhalb der Mannschaft.

Argentinien besteht nicht nur aus Messi

Der spanische Spieler sagte, es wäre ein Fehler, die gesamte Aufmerksamkeit vor dem Finale nur auf Messi zu richten.

„Er ist zu einem echten Anführer des Teams geworden, aber Argentinien besteht nicht nur aus Messi“, fügte Rodri hinzu.

Argentinien verfügt über weitere hochkarätige Spieler, die in entscheidenden Momenten das Ergebnis beeinflussen können. Daher wird erwartet, dass Spanien mit einem mannschaftstaktischen Plan gegen den Gegner agiert.

Das Mannschaftsspiel wird im Finale entscheidend sein

Nach Rodris Meinung zeigen beide Finalisten ihre stärksten Seiten, wenn die Spieler als ein geschlossener Mechanismus agieren.

„Ich denke, sowohl Spanien als auch Argentinien zeigen ihr bestes Spiel als geschlossene Einheit“, sagte er.

Diese Aussage impliziert, dass das Finale nicht nur ein Duell zwischen Messi und den spanischen Stars sein wird, sondern ein großer taktischer Kampf zwischen zwei verschiedenen Fußballschulen.

Das Schicksal der Weltmeisterschaft entscheidet sich in einem Spiel

Spanien und Argentinien treffen in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli im Finale der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander.

Zuvor hatte Rodri erklärt, dass er nicht nur zur Teilnahme an diesem Turnier gekommen sei, sondern mit dem Ziel, den Weltmeistertitel zu gewinnen. Um diesen Traum zu verwirklichen, muss er nun die Hürde Argentinien überwinden, angeführt von dem Spieler, den er als den Größten der Geschichte bezeichnete.

RodriLionel MessiWeltmeisterschaftSpanienArgentinien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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