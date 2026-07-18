Elon Musks Supercomputer Colossus könnte für das US-Verteidigungsministerium im Einsatz sein

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Elon Musks Supercomputer Colossus könnte für das US-Verteidigungsministerium im Einsatz sein

SpaceX, das Unternehmen des reichsten Menschen der Welt, Elon Musk, führt Verhandlungen mit dem US-Verteidigungsministerium (Pentagon) über einen bedeutenden Vertrag im Bereich KI und Cloud-Computing-Technologien. Laut Reuters sieht diese Partnerschaft vor, dass die Militärbehörde die riesigen Rechenzentren von SpaceX nutzt, insbesondere die Kapazitäten von Colossus, das als der leistungsstärkste Supercomputer der Welt gilt. Dies berichtet Nachrichtenportal Ixbt.com.

Dieser potenzielle Vertrag wird auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt und würde die bestehenden Beziehungen zwischen SpaceX und dem Pentagon auf eine neue Stufe heben. Derzeit ist Musks Unternehmen einer der wichtigsten Partner des US-Militärs für Raketenstarts, Satellitenkommunikation und Systeme zur Erkennung von Raketenbedrohungen.

Militärische Aufklärung und KI-Integration

Das US-Verteidigungsministerium sucht nach zusätzlicher Rechenleistung zur Unterstützung von KI für seine Geheimdienste und militärischen Anwendungen. SpaceX plant, in diesem Markt mit Giganten wie CoreWeave zu konkurrieren und kostengünstigere, aber effizientere Cloud-Dienste für das KI-Training anzubieten. Dieser Schritt könnte sowohl im militärischen als auch im kommerziellen Sektor zu großen Veränderungen führen.

Berichten zufolge hatte SpaceX bereits im Juni einen mehrjährigen Vertrag mit Google unterzeichnet und sich Zugang zu etwa 110.000 NVIDIA-Beschleunigern und der entsprechenden Infrastruktur gesichert. Zudem gab Anthropic im Mai bekannt, eine Vereinbarung zur Nutzung der vollen Kapazität des Colossus 1 Rechenzentrums in Memphis getroffen zu haben.

Colossus: Das größte Rechenzentrum der Welt

Der in Memphis ansässige Supercomputer Colossus verfügt über eine Leistung von etwa 300 MW und ist unübertroffen beim Training von KI-Modellen und der Durchführung komplexer Berechnungen. Der Zugriff auf solche Kapazitäten verschafft dem Pentagon einen strategischen Vorteil, da die schnelle Analyse von Daten und KI-Algorithmen in der modernen Kriegsführung entscheidend sind.

Für Technologiebegeisterte zeigt diese Nachricht, wie ernst der globale technologische Wettlauf geworden ist. Die Einbindung von Marken wie NVIDIA und SpaceX in Militärprojekte verdeutlicht, dass KI-Technologien in Zukunft nicht nur das Rückgrat der Wirtschaft, sondern auch der Sicherheitssysteme bilden werden.

Experten sind der Meinung, dass Elon Musks Einfluss auf die US-Regierung und das Verteidigungssystem bei Abschluss dieses Vertrags weiter wachsen wird. Dies würde SpaceX von einer reinen Raumfahrtagentur zu einem bedeutenden Technologie- und Verteidigungskonglomerat machen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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