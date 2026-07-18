Wissenschaftler entdecken einen weiteren potenziell bewohnbaren Planeten

Die wissenschaftliche Suche nach Leben außerhalb des Sonnensystems hat ein weiteres wichtiges Ergebnis geliefert. Wissenschaftler gaben bekannt, dass ein Planet, der etwa 25 Lichtjahre entfernt im Sternbild Giraffe (Camelopardalis) liegt, GJ 3378b, einer der vielversprechendsten Kandidaten für außerirdisches Leben sein könnte. Die Ergebnisse der neuen Studie wurden im Fachjournal The Astrophysical Journal veröffentlicht.

Forscher der University of California, Irvine, betonen, dass dieser Planet etwa 90 Prozent der Wärme und Strahlung von seinem Stern erhält, die die Erde von der Sonne bekommt. Dies bedeutet, dass er sich in der bewohnbaren Zone befindet, in der flüssiges Wasser existieren könnte. Experten zufolge gilt das Vorhandensein von flüssigem Wasser als einer der wichtigsten Faktoren für die Entstehung von Leben.

Mit heutiger Technologie ist die Menschheit jedoch nicht in der Lage, diesen Planeten zu erreichen. Berechnungen zufolge würde der Flug zu GJ 3378b bei einer Geschwindigkeit, die der des Apollo-10 Raumschiffs entspricht, also etwa 11,1 km/s, fast 675.000 Jahre dauern.

Ursprünglich wurde dieser Himmelskörper als Gasriese eingestuft. Nach seiner Entdeckung im Jahr 2024 stellten französische Wissenschaftler fest, dass seine Masse etwa 5,26-mal größer als die der Erde ist, und klassifizierten ihn als einen Mini-Neptun mit einer dichten Wasserstoffatmosphäre. Eine solche Atmosphäre galt bisher als eher ungünstig für flüssiges Wasser.

Die derzeit drängendste Frage für Wissenschaftler ist, ob GJ 3378b seine Atmosphäre trotz der starken Strahlung und des Teilchenstroms seines Sterns behalten hat. Leider ist eine direkte Überprüfung derzeit nicht möglich, da der Planet von der Erde aus gesehen nicht vor seinem Stern vorbeizieht, weshalb das James Webb Weltraumteleskop seine Atmosphäre nicht analysieren kann.

Experten sind der Meinung, dass in Zukunft genauere Daten über GJ 3378b und die Suche nach Lebensspuren möglich sein werden. Insbesondere neue Weltraumobservatorien der nächsten Generation, wie das von der NASA für die 2040er Jahre geplante Habitable Worlds Observatory, sollen die Möglichkeit bieten, solche Planeten tiefergehend zu erforschen.