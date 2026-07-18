Messi führt mit 39 Jahren die Statistik der WM 2026 an

Lionel Messi Trotz seines Alters spielt Lionel Messi eine entscheidende Rolle für die argentinische Nationalmannschaft bei der WM 2026. Der 39-jährige Stürmer führt das Turnier in mehreren wichtigen statistischen Kategorien an.

Messi hat 8 Tore erzielt und ist damit der führende Torschütze. Auch bei den Scorerpunkten liegt er mit insgesamt 12 direkten Torbeteiligungen auf dem ersten Platz.

Der argentinische Star ist auch im Spielaufbau aktiv und hat bereits 25 erfolgreiche Dribblings absolviert. In beiden Kategorien steht Messi an der Spitze.

Er hat 19 entscheidende Pässe gespielt und 35 Torschüsse abgegeben. Beide Werte sind die besten Ergebnisse des gesamten Turniers.

Messis Zahlen belegen, dass er nach wie vor der zentrale Akteur für Argentinien ist. Er leitet die Angriffe des Teams, bindet gegnerische Verteidiger und übernimmt in entscheidenden Momenten den Abschluss.

Es wird erwartet, dass Argentinien im Finale auf Spanien trifft. Vor dem Endspiel bestätigen diese Statistiken, dass sich das Team in der Offensive stark auf ihn verlässt.