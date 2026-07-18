Irak erzielt offizielle Einigung mit Starlink: Satelliteninternet startet im Land

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Irak erzielt offizielle Einigung mit Starlink: Satelliteninternet startet im Land

Die irakische Regierung hat bekannt gegeben, dass sie eine offizielle Einigung mit dem von Elon Musk geführten Unternehmen SpaceX erzielt hat. Im Rahmen dieses Abkommens wurde die offizielle Genehmigung für den Betrieb des Starlink-Satelliteninternet-Systems auf dem Gebiet des Landes erteilt. Dieser Schritt wird als wichtiger strategischer Meilenstein für den Ausbau digitaler Technologien und der globalen Konnektivität im Nahen Osten bewertet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen, die von der Publikation iXBT.com unter Berufung auf Baligh Abu Kalal, den Leiter des Exekutivkomitees der irakischen Kommission für Medien und Kommunikation, veröffentlicht wurden, wird die erteilte Lizenz den irakischen Bürgern den Zugang zu sicherem und schnellem Internet ermöglichen. Der Regierungsvertreter äußerte sich zuversichtlich, dass die Einführung dieser Technologie die Telekommunikationsinfrastruktur des Landes grundlegend modernisieren wird.

Auf dem Weg zur Überwindung der digitalen Kluft

Der Markteintritt von Starlink im Irak ist besonders für abgelegene Gebiete von großer Bedeutung, die bisher nicht durch herkömmliches Kabelinternet oder Mobilfunkmasten erschlossen waren. Derzeit ist die schlechte Internetqualität oder das völlige Fehlen einer Verbindung in vielen entlegenen Provinzen des Irak eines der Hauptprobleme. Satellitentechnologie wird dazu beitragen, diese Hindernisse zu beseitigen.

In der offiziellen Erklärung wurde betont, dass die Verbindungskosten für alle Bevölkerungsschichten erschwinglich sein sollen. Obwohl die Starlink-Hardware und die monatlichen Abonnementgebühren in anderen Regionen als etwas teuer gelten, könnte die irakische Regierung in dieser Angelegenheit spezielle Tarife oder Subventionen ausgehandelt haben.

Dieses Projekt eröffnet nicht nur für normale Nutzer, sondern auch für das Bildungs- und Gesundheitswesen neue Möglichkeiten. Durch die Bereitstellung einer stabilen Verbindung für Schulen und Krankenhäuser in entlegenen Regionen wird die Entwicklung von Fernunterricht und Telemedizin ermöglicht. Dies dürfte sich positiv auf die allgemeine sozioökonomische Lage des Landes auswirken.

Regionaler Kontext und Sicherheit

Die irakische Regierung hat auch den Sicherheitsaspekten des Starlink-Netzwerks besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Laut Baligh Abu Kalal erfüllt das System alle notwendigen Sicherheitsstandards und wird unter staatlicher Aufsicht betrieben. Dies ist im Hinblick auf die Gewährleistung der nationalen Informationssicherheit von Bedeutung.

Für Usbekistan und andere zentralasiatische Länder könnte die Expansion großer Projekte wie Starlink in benachbarten Regionen eine interessante Erfahrung sein. Derzeit setzen viele Entwicklungsländer bei der Internetversorgung von Gebieten mit schwierigem Gelände verstärkt auf Satellitentechnologien.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Start des Starlink-Projekts im Irak das Land noch stärker an den globalen Informationsraum anbindet. Detaillierte Anleitungen für den Kauf von Terminals und den Anschluss an den Dienst werden für die Nutzer in den kommenden Monaten erwartet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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