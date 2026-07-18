Deschamps richtet sich vor seinem letzten Spiel an die Spieler

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Deschamps richtet sich vor seinem letzten Spiel an die Spieler

Die französische Nationalmannschaft trifft auf England, um die Weltmeisterschaft 2026 mit einer Medaille zu beenden. Das Spiel wird die letzte Partie für Didier Deschamps als Nationaltrainer sein.

Vor dem entscheidenden Duell forderte der französische Trainer seine Spieler auf, nicht emotional zu werden und sich voll und ganz auf den dritten Platz zu konzentrieren.

„Das ist kein Freundschaftsspiel“

Didier Deschamps betonte, dass die Bedeutung des Spiels gegen England nicht unterschätzt werden dürfe.

„Wir müssen alles geben und unser Ziel erreichen. Das ist die Weltmeisterschaft, kein Freundschaftsspiel“, sagte der französische Nationaltrainer.

Ihm zufolge müssen die Spieler und der Trainerstab jede Gelegenheit nutzen, um das Turnier mit einem würdigen Ergebnis zu beenden.

Beide Teams scheiterten im Halbfinale

Frankreich konnte den Einzug ins Finale nicht realisieren. Auch England nimmt nach einer ähnlich schmerzhaften Niederlage am Spiel um den dritten Platz teil.

„England wollte genauso wenig wie wir im Halbfinale ausscheiden. Aber jetzt sind beide Mannschaften hier“, sagte Deschamps.

Der Experte merkte an, dass sich die Spieler statt über das vergangene Ergebnis nachzudenken, auf die anstehende Aufgabe konzentrieren müssen.

Frankreichs einziges Ziel ist klar

Deschamps erklärte, dass es für das Team jetzt nur eine Aufgabe gibt — die Bronzemedaille der Weltmeisterschaft zu gewinnen.

„Wir müssen unsere Aufmerksamkeit auf nur ein Ziel richten — den dritten Platz zu sichern“, sagte er.

Das Spiel zwischen Frankreich und England bietet beiden Teams die Chance, das Turnier mit einem Sieg zu beenden und ihr Ansehen bei den Fans zu wahren.

Deschamps gab auch seine endgültige Entscheidung bekannt

Der französische Nationaltrainer bestätigte, dass das Spiel gegen England sein letztes Spiel an der Spitze der Nationalmannschaft sein wird.

„Ich weiß, dass dies mein letztes Spiel als Nationaltrainer sein wird. Ich möchte nicht, dass jemand weint. Das Leben geht weiter“, sagte Deschamps.

Somit ist das Spiel gegen England für Frankreich nicht nur eine Chance auf Bronze, sondern auch eine Gelegenheit, die Ära Deschamps würdig zu beenden.

Didier DeschampsFrankreichEnglandWeltmeisterschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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